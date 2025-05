Po niespodziewanej porażce 1:3 z Lechią Gdańsk, zawodnicy Piasta Gliwice będą chcieli jak najszybciej wrócić na zwycięską ścieżkę. Strata punktów kosztowała ich spadek na 11. miejsce w tabeli, a wyprzedziła ich Korona Kielce po sensacyjnym zwycięstwie nad Jagiellonią Białystok. Mimo bezpiecznego dystansu od strefy spadkowej (11 punktów przewagi), gliwiczanie są już poza grą o europejskie puchary.

Z kolei Radomiak Radom również nie może zaliczyć ostatnich tygodni do udanych. Podopieczni trenera Joao Henriquesa notują serię czterech kolejnych spotkań bez wygranej, przez co zajmują 13. lokatę. Mimo to strata do Piasta wynosi zaledwie dwa oczka, a ewentualne zwycięstwo może pozwolić im wyprzedzić gliwiczan i awansować w ligowej hierarchii.

Ostatnie spotkanie obu zespołów zakończyło się remisem 1:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Piast Gliwice - Radomiak Radom na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:15.

ŁO, Polsat Sport