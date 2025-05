Zespół ze stolicy z przytupem rozpoczął rywalizację o brązowy medal PlusLigi. W pierwszym meczu o trzecie miejsce PGE Projekt Warszawa pokonał JSW Jastrzębski Węgiel 3:0, wykorzystując wszystkie słabości przeciwnika. MVP spotkania wybrano Linusa Webera, który poprowadził swoją drużynę do pewnego zwycięstwa.

Po półfinałowym rozczarowaniu szybciej otrząsnęli się podopieczni trenera Piotra Grabana. Projekt udanie zareagował na przegraną z Aluronem CMC Wartą Zawiercie i wykorzystał przewagę mentalną w starciu z Jastrzębiem, które ewidentnie wciąż nie doszło do siebie po porażce z Bogdanką LUK Lubin.

ZOBACZ TAKŻE: Koniec ery podziału na lepszych i gorszych. Nowe rozgrywki mają być sprawiedliwsze, ale czy ciekawsze?

Rywalizacja o najniższy stopień podium toczy się do trzech zwycięstw. Obecnie to Projekt prowadzi 1:0 i będzie miał okazję, by zwiększyć przewagę w sobotnim starciu na Torwarze. Warszawianie zagrają przed własną publicznością i będą chcieli postawić Jastrzębian pod ścianą.

Z kolei dla Jastrzębskiego Węgla to kluczowy moment - drużyna, która jeszcze niedawno świętowała mistrzostwo Polski, może zakończyć ten sezon bez medalu. Przegrana w kolejnym meczu mocno ograniczy ich szanse na podium.

Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Projekt Warszawa - JSW Jastrzębski Węgiel na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

ŁO, Polsat Sport