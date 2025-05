Gdzie obejrzeć Polsat Sport Talk?

Jak co poniedziałek zapraszamy na Polsat Sport Talk. To podcast, który wyróżnia się wszechstronnością. W odróżnieniu od tematycznych serii, takich jak SiatCast czy Futbol Cast, porusza szeroką gamę sportowych tematów. Do studia zapraszani są goście z różnych zakątków świata sportu i mediów.

W najnowszym odcinku gościem Marcina Lepy będzie dr Natalia Organista z Katedry Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. To spotkanie będzie okazją do głębszej refleksji nad miejscem kobiet i mężczyzn w sporcie - zarówno w kontekście ich szans rozwoju kariery, jak i sposobów, w jakie są postrzegani przez otoczenie.

W rozmowie poruszone zostaną m.in. kwestie społeczne, stereotypy oraz różnice w odbiorze zawodników i zawodniczek. Czy płeć determinuje możliwości rozwoju kariery sportowej? O tym już w poniedziałek w Polsat Sport Talk.

Polsat Sport Talk na żywo w poniedziałek o 9:00 w Polsacie Sport 1 i na Polsatsport.pl. Podcast będzie dostępny także na naszym kanale YouTube.

