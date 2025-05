Jastrzębianie znów pokonani! Siatkarze Projektu na ostatniej prostej do medalu

Na początku spotkania kilka punktów zaliczki uzyskali goście (4:7) i utrzymywali ją w kolejnych akcjach. W środkowej części seta było już 12:17, ale jastrzębianie roztrwonili tę przewagę w jednym ustawieniu, gdy w polu zagrywki pojawił się Artur Szalpuk (18:17). Rozpoczęła się wyrównana walka obu ekip. Luciano Vicentin wywalczył piłkę setową dla gości (22:24), ale PGE Projekt po ataku Linusa Webera doprowadził do gry na przewagi. W niej obie ekipy miały swoje szanse, ale to drużyna z Jastrzębia-Zdroju wygrała, kończąc seta punktowym blokiem (28:30).

Jastrzębianie mieli minimalną przewagę w początkach drugiej partii, ale później inicjatywę zaczęli przejmować gospodarze (12:10, 16:12). Dobrze prezentował się Bartłomiej Bołądź, który od początku drugiej partii zastąpił Webera. W końcówce było 21:18 i nastąpiło szybkie wyrównanie po błędach stołecznej drużyny. Projekt miał piłkę setową przy stanie 24:22, ale tym razem to jastrzębianie doprowadzili do gry na przewagi. Wyrównaną rywalizację rozstrzygnął skutecznym atakiem Tobias Brand (26:24).

W trzecim secie siatkarze Projektu błyskawicznie uzyskali przewagę (4:1), którą utrzymywali właściwie do końca seta. Udanie forsowali swoją grę, byli skuteczni w ataku i wyraźnie odskoczyli przeciwnikom. W pewnym momencie prowadzili już 19:12. Jastrzębianie poderwali się do walki, w końcówce gonili wynik i zmniejszyli różnicę do dwóch oczek (23:21). Serwis rywali w siatkę dał jednak piłkę meczową gospodarzom, a po chwili sytuację wyjaśnił skutecznym atakiem Weber (25:21).

Czwarta odsłona przyniosła wyrównaną walkę obu zespołów. Wynik długo krążył wokół remisu (8:8, 12:12) i żadna ze stron nie była w stanie zbudować znaczącej przewagi. Ważna dla losów seta okazała się seria stołecznej ekipy od stanu 14:15 do 19:15 przy zagrywkach Jana Firleja. Jastrzębianie gonili wynik, ale gospodarze krok po kroku przybliżali się do zwycięstwa. Jakub Kochanowski atakiem ze środka wywalczył piłkę meczową, a po chwili błąd gości zakończył spotkanie (25:20).



Skrót meczu Projekt - Jastrzębski Węgiel:



Najwięcej punktów: Bartłomiej Bołądź (19), Tobias Brand (15), Jakub Kochanowski (14), Artur Szalpuk (13), Andrzej Wrona (11) – Projekt; Tomasz Fornal (19), Łukasz Kaczmarek (17), Luciano Vicentin (14) – JSW. MVP: Bartłomiej Bołądź (18/28 = 64% skuteczności + 1 blok); rozpoczął mecz jako rezerwowy, ale gdy pojawił się na boisku, zaprezentował świetną formę.



PGE Projekt Warszawa - JSW Jastrzębski Węgiel 3:1 (28:30, 26:24, 25:21, 25:20)



Projekt: Tobias Brand, Andrzej Wrona, Linus Weber, Artur Szalpuk, Jakub Kochanowski, Jan Firlej – Damian Wojtaszek (libero) oraz Karol Borkowski, Michał Kozłowski, Bartłomiej Bołądź. Trener: Piotr Graban.

JSW: Tomasz Fornal, Norbert Huber, Łukasz Kaczmarek, Timothee Carle, Anton Brehme, Benjamin Toniutti – Jakub Jurczyk (libero) oraz Luciano Vicentin, Juan Ignacio Finoli, Jordan Zaleszczyk, Marcin Waliński. Trener: Marcelo Mendez.

Stan rywalizacji play-off (do trzech zwycięstw) 2–0 dla Projektu. Mecz numer trzy zostanie rozegrany w środę 7 maja o godzinie 17.30 w Jastrzębiu-Zdroju.

