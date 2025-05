Były reprezentant Polski stracił pracę! Wystarczył nieco ponad rok

Zagłębie Sosnowiec poinformowało w oficjalnym komunikacie o rozstaniu z Markiem Saganowskim. Trener pożegnał się z zespołem po nieco ponad roku pracy. W tym czasie nie udało się zrealizować kluczowego celu, jakim był szybki powrót na zaplecze PKO BP Ekstraklasy.

Decyzja o zakończeniu współpracy zapadła po porażce ze Świtem Szczecin (1:3). Drużyna w ostatnich czterech spotkaniach zdobyła zaledwie jeden punkt i wypadła z czołowej szóstki tabeli Betclic 2. ligi. Bilans trenera nie pozostawia złudzeń - 39 meczów, 11 zwycięstw, 10 remisów i 18 porażek. Średnia punktowa na poziomie 1,1 na mecz nie spełniła oczekiwań w kontekście walki o awans.

Tymczasowo zespół przejął Bartłomiej Bobla, dotychczasowy członek sztabu szkoleniowego. Do końca sezonu Zagłębie rozegra jeszcze pięć spotkań, w tym trzy z bezpośrednimi rywalami w walce o awans. Drużyna z Sosnowca zajmuje ósme miejsce w tabeli i traci tylko punkt do strefy barażowej.

Dla byłego reprezentanta Polski to już kolejne nieudane podejście do samodzielnego prowadzenia zespołu - wcześniej nie sprostał wyzwaniom w Motorze Lublin, Pogoni Siedlce oraz Wiśle Płock. Swoją trenerską ścieżkę rozpoczynał w akademii Legii Warszawa, gdzie odpowiadał za zespół U19. Później został włączony do sztabu pierwszej drużyny jako asystent, najpierw Aleksandara Vukovicia, a później Czesława Michniewicza.