Trzygodzinna batalia Polki w Rzymie! Zagra z trzecią tenisistką świata

Tenisowa karuzela przeniosła się do Rzymu. To tutaj odbywa się kolejny turniej rangi WTA 1000 na nawierzchni ziemnej. Do dwustopniowych kwalifikacji przystąpiła Maja Chwalińska, a jej pierwszą przeciwniczką była notowana na 80. miejscu w rankingu Julija Starodubcewa.

W spotkanie znakomicie weszła Polka, która odskoczyła na 3:0 z jednym przełamaniem. Rozstawiona z "21" Ukrainka odrobiła jednak stratę i na tablicy widniał wynik 3:2. W kolejnych czterech gemach obie zawodniczki nie były w stanie utrzymać swojego serwisu. Przy stanie 5:4 natomiast Chwalińska miała trzy break pointy i zarazem piłki setowe (40:0). Polka nie wykorzystała okazji, a wszystko rozstrzygnął zacięty tie-break, w którym do sześciu triumfowała Starodubcewa.

Drugą partię lepiej rozpoczęła Ukrainka, wypracowując sobie prowadzenie 3:0. Następne trzy gemy padły jednak łupem Polki, która zniwelowała całą różnicę. Tym razem to Chwalińska odwróciła losy rywalizacji i odniosła wiktorię 7:5, wyrównując stan pojedynku i doprowadzając do decydującego aktu.

W tym na starcie przełamała Polka, ale Starodubcewa momentalnie odwdzięczyła się tym samym. Dalsza faza potyczki była już tylko spektaklem jednej aktorki. Chwalińska dopisała na swoje konto pięć gemów z rzędu i zwyciężyła całe spotkanie po trzech godzinach i 15 minutach gry.

Tenisistka z Dąbrowy Górniczej wywalczyła tym samym awans do finałowej fazy eliminacji Internazionali BNL d'Italia. O miejsce w głównej drabince na Foro Italico zmierzy się z Marią Sakkari. Była trzecia tenisistka świata odprawiła wynikiem 4:6, 6:3, 6:2 Chloe Paquet.

Maja Chwalińska - Julija Starodubcewa 6:7(6). 7:5, 6:1