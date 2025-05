Europejski Kongres Sportu i Turystyki w ostatnich latach był miejscem, w którym swoimi doświadczeniami mogły wymieniać się najważniejsze postacie świata sportu, turystyki i administracji publicznej. Podczas dwóch poprzednich edycji nie zabrakło merytorycznych rozmów i konstruktywnych dyskusji.

Nie zabraknie i teraz. Podczas tegorocznej edycji na uczestników czeka ponad 30 paneli dyskusyjnych, podzielonych na pięć tematycznych bloków. Na temat obecnej kondycji polskiego sportu rozmawiać będą między innymi medaliści olimpijscy, przedstawiciele związków sportowych oraz popularni i uznani dziennikarze zajmujący się sportem.

- Przede wszystkim przyniesie on bardzo dużo nowych treści. Myślę, że takich, których nie publikuje się na co dzień, bo odstają od charakteru newsowego. To są bardziej poważne analizy, poważne dyskusje tematyczne, monograficzne wręcz, natomiast nie udaje się też na co dzień zebrać ludzi środowiska w jednym miejscu. Mam informacje od organizatorów, że to będzie ponad półtora tysiąca zaproszonych gości, więc będzie to wyjątkowa okazja do dyskusji środowiska na te tematy bardzo wzniosłe i dalekosiężne, jak igrzyska olimpijskie w Polsce, ale też te przyziemne i najważniejsze tak naprawdę, czyli kultura fizyczna naszego narodu - przyznał Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat.

- Mam przyjemność uczestniczyć w panelu, który będzie dotyczyć wyzwań, jakie przed światem sportu stawiają zmiany technologiczne i social media. Czasem nawet niezdefiniowane, ale bardzo poważne. Z jednej strony otwierają nowe możliwości, ale z drugiej stanowią zagrożenie dla tradycyjnych form przekazu relacji z wydarzeń sportowych. Jestem bardzo ciekawy opinii moich współpartnerów w panelu i tego, jakie widzą plusy i minusy tych zmian - powiedział Janusz Uznański, Dyrektor Operacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

