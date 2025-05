Gamrot zlekceważony? Były rywal nie chciał rewanżu. "Zasługuję na więcej"

Gamrot już za chwilę ponownie przekroczy próg oktagonu UFC. 6 lipca skrzyżuje rękawice ze Słowakiem Ludovitem Kleinem - zawodnikiem spoza rankingu kategorii lekkiej. To zestawienie jest efektem zamknięcia innych możliwości, a przede wszystkim jednej - tej, która miała największy sens sportowy. Polak liczył na drugie starcie z Tsarukyanem, którego pokonał niejednogłośną decyzją sędziów podczas gali UFC Vegas 57. Ormianin jednak odmówił.

Zanim ogłoszono konfrontację z Kleinem, "Gamer" nie próżnował. W mediach społecznościowych aktywnie zabiegał o powrót i sam inicjował "zwarcia", licząc na konkretną odpowiedź. Jego celem był właśnie "Ahalkalakets" - zawodnik, który czyhał w tym czasie na walkę z Paddy'm Pimblettem (23-3-0).

- Przestań szukać łatwych walk, zwłaszcza z takim klaunem. Bez ambicji nie zostaniesz mistrzem. Masz szansę na rewanż, więc ją zaakceptuj - grzmiał 34-latek w sieci.

Długo nie było odpowiedzi, aż w końcu Ormianin zabrał głos na ten temat w rozmowie z portalem Sport24. Z jego słów jasno wynikało, że UFC rzeczywiście planowało ich zestawić - na lipcowej gali w Abu Zabi, jako walkę wieczoru. Tsarukyan miał jednak inne plany.

- To UFC mnie zezłościło, oferując mi takiego przeciwnika. Okazali mi brak szacunku. Zasługuję na więcej, zajmuję pierwsze miejsce w rankingu kategorii lekkiej. Nie mówię, żeby dali mi od razu walkę o pas mistrzowski, ale chcę walki o miano pretendenta. Mogli zaoferować kogoś z pierwszej piątki albo z dobrą serią zwycięstw. Zaoferowali mi rywala z serią przegranych. Mogli dać chociaż Hookera. Zaoferowali Gamrota. Jaki ma to sens? Jeśli ktoś potrzebuje rewanżu to on, nie ja, a czemu miałby dostać taki prezent? - stwierdził bez ogródek.

Ormianin argumentował swoją decyzję tym, że nie potrzebuje tej walki, sugerując przy tym, że to 34-latek ma coś do udowodnienia. Ale to właśnie Polak jako ostatni pokonał Tsarukyana - po bardzo wyrównanej walce, którą UFC wyróżniło bonusem "Fight of the Night".

Gamrot nie zrobił z odmowy tragedii. Przyjął starcie z Kleinem, by zachować aktywność i nie wypaść z rytmu. Wie, że w UFC nie ma miejsca na dłuższe przestoje. Choć jego ostatni występ - przegrana z Danem Hookerem (24-12-0) na gali UFC 305 w Australii - zatrzymał go w drodze na szczyt, nie był to krok wstecz.

W przypadku "Ahalkalaketsa" trudno nie dostrzec pewnej logiki - dziś znajduje się wyżej w rankingu, niedawno miał być pretendentem do mistrzowskiego tytułu. Ale to właśnie "Gamer" znajduje się w pozycji, w której rewanż mógłby dać mu dużo - i jednocześnie niewiele odebrać. Dla 28-latka ryzyko byłoby znacznie większe.