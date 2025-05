Legenda wraca na światowe korty! Będzie obecna na French Open

Nazwisko Williams zawsze wywoływało wiele poruszenia w świecie tenisa. Ostatnio o starszej z sióstr ponownie zrobiło się głośno, ponieważ organizatorzy tegorocznej imprezy w Indian Wells byli gotowi dać Amerykance tzw. dziką kartę. Dzięki niej tenisistka mogłaby wystąpić w zmaganiach mimo braku odpowiedniego rankingu. Williams odrzuciła tę propozycję, a teraz zdecydowała się pojawić na Rolandzie Garrosie... w roli komentatorki.

Williams pojawi się na kortach we Francji, jednak nie jako uczestniczka rywalizacji. Dawna liderka rankingu WTA dołączy do zespołu amerykańskiej stacji TNT, która zajmie się relacjonowaniem i komentowaniem French Open. W TNT można też usłyszeć i zobaczyć grono takich legend tenisa jak Andy Roddick i Jim Courier.

Triumfatorka Wielkich Szlemów rozpoczęła nową pracę, ale jej tenisowa kariera utknęła w miejscu. 45-latka nie brała udziału w żadnym turnieju od zeszłorocznego Miami Open. Amerykanka tak widzi to, co aktualnie dzieje się w jej życiu zawodowym:

- To naprawdę motywujące, że wracam i mogę zobaczyć rywalizację. Kocham tę część mojego życia. Ludzie patrzą na mnie i pytają "Grasz?", a ja odpowiadam "Nie, nie gram". Jedną rzeczą jest wyglądać na wysportowaną, a inną jest być w naprawdę tenisowej formie. Nie mam więc żadnego planu, po raz pierwszy w moim życiu. Jako sportowiec ma się cały plan. Teraz, po prostu kocham grać, będę grała każdego dnia i kiedy będę czuła się gotowa do gry, to będę grać - powiedziała Williams.

Gabriela Mikulska