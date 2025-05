Porażka Polaka w Rzymie! Nie miał wiele do powiedzenia

Tenisowa karuzela przeniosła się do Rzymu. To tutaj odbywa się kolejny turniej rangi ATP Tour 1000 na nawierzchni ziemnej. Do dwustopniowych kwalifikacji przystąpił Kamil Majchrzak, który w ostatnich miesiącach prezentuje wysoką dyspozycję, co pozwoliło mu wrócić do czołowej setki rankingu.

ZOBACZ TAKŻE: Dla Polski gra od kilku miesięcy. Teraz była blisko największego sukcesu w karierze!

Przeciwnikiem rozstawionego z "2" Polaka w pierwszej rundzie eliminacji na Foro Italico był 143. w światowym zestawieniu Sebastian Ofner. Austriak już na starcie ustawił sobie pierwszą partię pod siebie. Przełamał bowiem Majchrzaka w trzecim gemie, a następnie odskoczył na 3:1. Ofner dowiózł prowadzenie do końca seta, wychodząc na prowadzenie w całym starciu.

Druga odsłona rywalizacji miała niemal identyczny przebieg, co poprzednia. Austriak zdobył breaka również w trzecim gemie zmagań i nie miał problemów z utrzymaniem wypracowanej zaliczki. Drugi raz zwyciężył 6:4, awansując do finałowej fazy kwalifikacji.

Majchrzak zakończył tym samym swój występ w stolicy Włoch. Jeszcze w maju natomiast Polak weźmie udział w Roland Garros. Będzie to dla niego pierwszy Wielki Szlem po powrocie do tenisa, do którego przystąpi od razu z głównej drabinki. Wcześniej bowiem odpadł w trzeciej rundzie eliminacji US Open 2024, a w tym sezonie dostał się do właściwego turnieju Australian Open, gdzie w 1/64 finału poniósł porażkę z Pablo Carreno-Bustą.

Kamil Majchrzak - Sebastian Ofner 4:6, 4:6