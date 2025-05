Drugie zwycięstwo siatkarzy ChKS! Wygrają ligę na własnym terenie?

W drugim meczu finału PLS 1. Ligi Mickiewicz Kluczbork przegrał z ChKS Chełm 0:3. To drugie zwycięstwo chełmskich siatkarzy, a rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw. Trzecie starcie, zaplanowane na 8 maja, zostanie rozegrane w Chełmie. Z dwóch finalistów jedynie ChKS zgłosił akces do PlusLigi.