Mistrz świata dołączył do sztabu reprezentacji Polski. Ma wspomóc selekcjonera

Polscy fani "szczypiorniaka" z pewnością pamiętają Hiszpana baskijskiego pochodzenia. Obrotowy występował w Industrii Kielce w latach 2013-2020. Do Polski trafił z Atletico Madryt.

ZOBACZ TAKŻE: Zmiany w powołaniach reprezentacji Polski! Trzech nowych zawodników

W barwach drużyny z Kielc Aguinagalde siedmiokrotnie zostawał mistrzem Polski, sześć razy wygrał ORLEN Puchar Polski, a w 2016 roku zdobył złoty medal Ligi Mistrzów, wykonując decydujący rzut karny.

- Spędziłem w Kielcach siedem bardzo dobrych lat, więc zawsze, kiedy wracałem do Polski po powrocie do Hiszpanii, miałem duży sentyment. Myślę, że wciąż dość dobrze pamiętam, jak się mówi po polsku. Nigdy nie zapomnę pożegnania, jakie urządzili mi kieleccy kibice. Wiem o Polsce znacznie więcej od Joty. Nie mówię tylko o języku polskim, ale też o kulturze, stylu pracy i tak dalej. Mam nadzieję, że dzięki temu będę mógł ułatwić mu szybką aklimatyzację w Polsce - powiedział w wywiadzie dla oficjalnej strony Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

Teraz nadszedł czas na nowe wyzwania w "Kraju nad Wisłą".

- Nie planowałem takiego obrotu spraw, ale kiedy pojawiła się możliwość dołączenia do reprezentacji Polski, byłem bardzo zadowolony. Mam duży zapał do pracy i zrobię, co w mojej mocy, żeby pomóc zespołowi. Jota opowiedział mi o jego pomyśle na reprezentację Polski, który mi się bardzo podoba - dodał Aguinagalde.

Hiszpan zapowiada nowy etap w historii reprezentacji Polski.

- Będziemy chcieli wyciągnąć co się da najlepszego z każdego zawodnika i walczyć w każdym meczu. Najważniejsze będzie, aby stworzyć zespół, który będzie szedł w jednym kierunku i to będzie najważniejszy cel na początku naszej pracy - zakończył asystent.

MS, Polsat Sport