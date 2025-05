"Najlepszy w historii" wraca do gry. Poprowadzi go polska legenda

Po kilku miesiącach przerwy od profesjonalnej rywalizacji, s1mple wraca do gry - tym razem w barwach FaZe Clanu. Jeden z najbardziej utytułowanych graczy w historii Counter-Strike'a został wypożyczony z Natus Vincere do obecnie dziewiątej drużyny światowego rankingu CS2.

To bez wątpienia desperacki, ale i spektakularny krok amerykańskiej organizacji. Drużyna od początku roku nie prezentowała formy godnej swojej marki. Po odejściu Robina "ropza" Kool'a oraz mimo solidnego wkładu nowego nabytku - Jonathana "EliGE’a" Jablonowskiego - zespół nie był w stanie nawiązać do czasów swojej świetności. Teraz wszystko ma zmienić się za sprawą "GOAT-a", który ostatni raz błyszczał w NAVI w 2023 roku.

Co ciekawe, za kulisami tego transferu stoi postać doskonale znana polskim fanom - Filip "NEO" Kubski. Legenda rodzimego esportu i ikona złotej ery CS 1.6, dziś pełni rolę trenera FaZe Clanu i to on będzie odpowiadał za zgranie ukraińskiej gwiazdy z pozostałymi członkami składu.

S1mple ostatni raz wystąpił na najwyższym poziomie pod koniec ubiegłego roku. Epizod w Team Falcons (był tam wypożyczony od września do października 2024) zakończył się rozczarowaniem - drużyna nie przeszła przez eliminacje do majora w Szanghaju. Po tej porażce, 27-latka nie widziano w akcji aż do teraz.

Debiut Kostylieva w nowych barwach nastąpi już 19 maja podczas IEM Dallas 2025, a następnie zobaczymy go na BLAST.tv Austin Major - trwającym od 2 do 22 czerwca.