Nie żyje legendarny sportowiec. Był mistrzem olimpijskim i multimedalistą ME

Moioli był legendarnym włoskim wioślarzem. Podczas igrzysk w Londynie w 1948 roku on, Elio Morille, Giovanni Invernizzi i Francesco Faggi wywalczyli złote medale w kategorii czwórki bez sternika. Moioli to także sześciokrotny mistrz Europy. Swoje ostatnie złoto zdobył na ME w Poznaniu (1958).

Po zakończeniu bogatej kariery Moioli długo od wioślarstwa nie odpoczywał i rozpoczął pracę jako trener w zespole Canottieri Moto Guzzi. W 2015 roku otrzymał złoty medal Włoskiego Narodowego Komitetu Olimpijskiego.

Urodzony w 1927 mężczyzna zmarł w poniedziałek 5 maja. O jego śmierci poinformowała Włoska Federacja Sportowa.

"Żegnaj wielki Moioli, oddałeś życie za wioślarstwo i za swoich chłopców i za to zawsze będziemy Ci wdzięczni. Obserwuj nas stamtąd!" - napisał prowadzony przez Włocha klub.

Legendarnego zawodnika pożegnała także federacja.

- Pamiętam go w Sankt Moritz, kiedy przyjechał, aby śledzić nasze treningi na wysokości przed Igrzyskami Olimpijskimi w Seulu w 1988 r. Był punktem odniesienia dla wioślarzy i trenerów, nie tylko ze względu na swoje wyczyny, które doprowadziły włoskie wioślarstwo na szczyt, ale także ze względu na jego niezwykłe człowieczeństwo powiedział Prezydent Włoskiej Federacji Wioślarskiej oraz dwukrotny złoty medalista olimpijskie we wioślarstwie, Davide Tizzano.