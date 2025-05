Nie żyje młody piłkarz. Zaraził się wirusem

Roland Ernest D'Grassa przegrał swoją walkę z encefalopatią, choroba związana jest z przepukliną mózgu, której powodem był wirus o nieustalonej naturze. Roland tydzień temu zachorował na silną infekcję wirusową. 26 kwietnia stracił w domu przytomność i został przewieziony do lokalnego szpitala, gdzie wprowadzono go w stan śpiączki farmakologicznej. Tam lekarze nie byli w stanie ustalić rodzaju wirusa, który doprowadził go do takiego stanu. Chłopiec zmarł.

Roland był uczniem Frank Anthony Public School, zawodnikiem akademii Bengaluru FC oraz uczestnikiem tegorocznej edycji KSFA Youth Premier League U-11.

Na wiadomość o śmierci chłopca zareagował klub Bengaluru FC. Uhonorował on swojego zawodnika wpisem w mediach społecznościowych.

"Rodzina BFC jest głęboko zasmucona informacją o śmierci zawodnika naszej akademii U-11, Ronalda Ernesta D'Grassy. Nasze myśli i modlitwy kierujemy do jego rodziny, przyjaciół i bliskich w tym trudnym czasie. Niech spoczywa w pokoju" - napisano w poście.

Gabriela Mikulska