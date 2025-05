Pierwszy taki mistrz! Nokaut w finale. Sensacyjny triumfator MŚ 2025 przeszedł do historii

W wielkim finale MŚ 2025 w snookerze zmierzyli się dwaj leworęczni zawodnicy - Williams i Xintong. 50-letni Walijczyk to trzykrotny mistrz świata, a dla Chińczyka awans do finału MŚ to jeden z największych sukcesów w dotychczasowej karierze. W półfinale 28-latek gładko ograł swojego idola - Ronniego O'Sullivana, natomiast Williams wyeliminował Judda Trumpa, dla wielu ekspertów i kibiców faworyta tegorocznego turnieju.

W decydującym meczu praktycznie od początku do końca dominował Xintong. Williams co prawda zmniejszył straty w ostatniej sesji, ale ostatecznie Chińczyk wygrał 18:12, po raz pierwszy w karierze sięgając po mistrzostwo świata.



Xintong został pierwszym w historii zawodnikiem z Azji, który tego dokonał. Wcześniej najbliżej tej sztuki był najbardziej znany i utytułowany zawodnik z Chin, Ding Junhui. W finale w 2016 roku lepszy od niego okazał się jednak Mark Selby - Anglik triumfował 18:14.

Xintong w 2022 roku był szóstym zawodnikiem światowego rankingu. Rok wcześniej wygrał swój pierwszy rankingowy turniej, triumfując w UK Championship. Natomiast rok później był najlepszy w German Masters, ogrywając w finale swojego rodaka Yana Bingtao... 9:0.

W 2023 roku o Xintongu zrobiło się głośno z innego powodu. Jak się okazało, wraz z innymi chińskimi snookerzystami został oskarżony o ustawianie meczów. W związku z tym Xintong został zawieszony na 20 miesięcy, a pięcioletniego bana otrzymał Bingtao. Najsurowsze kary otrzymali Liang Wenbo i Li Hang - dożywotnie zawieszenie.

W drugiej połowie 2024 roku zawieszenie Xintonga się zakończyło. Żeby wrócić do elity, musiał przebrnąć przez Q Tour, czyli zawody dla amatorów, dzięki którym mają oni szansę na dołączenie do grona profesjonalistów. 28-latek błyskawicznie wywalczył przepustkę do touru i od sezonu 2025/2026 ponownie będzie zawodowcem.

Podczas mistrzostw świata 2025 formalnie występował więc jako amator. Dość powiedzieć, że żeby awansować do głównego turnieju, musiał przebrnąć przez kwalifikacje, grając w nich od pierwszej rundy.

Finał MŚ w snookerze 2025:

Mark Williams - Zhao Xintong 12:18