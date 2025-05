Kielczanie do spotkania z zespołem z Górnego Śląska przystąpią w bardzo dobrym nastroju. Wygrywając w poprzedniej kolejce z Jagiellonią (3:1), zapewnili sobie już utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie.

- Nadal mamy o co grać, bo chcemy rywalizować o jak najwyższe miejsce. To dodatkowe apanaże zarówno dla klubu jak i zawodników. W końcu przecież gramy o premie, z naszej strony nie będzie więc żadnego 'tumiwisizmu', luźnego podchodzenia. Gramy cały czas na 'sprężarce', bo jak się już wskoczyło na takie tory, to trzeba na nich jechać - powiedział Zieliński. Dodał, że jego piłkarze dobrą grą chcą się odwdzięczyć kibicom za doping podczas całego sezonu.

- Trzy ostatnie komplety publiczności na naszych meczach świadczą o tym, że wróciła moda na Koronę. Ludzie łakną dobrej piłki i chcemy im to dać, wpisując się w te ramy - podkreślił trener Korony.

Po spotkaniu z "Jagą" aż trzech piłkarzy Korony zostało nominowanych do jedenastki kolejki. Trafili do niej Pau Resta, Dawid Błanik i Mariusz Fornalczyk.

- Chłopcy na to zasłużyli, bo zagraliśmy bardzo dobry mecz. Ale to już było i nie ma co do tego wracać. Jest to jakiś splendor dla klubu, my natomiast myślimy o najbliższym starciu i przyszłości i to nas aktualnie interesuje. Jednak docenienie zawodników to dla nas rzecz istotna, pokazująca, że to, co robimy na treningach, nie idzie w powietrze - zaznaczył Zieliński.

Kielecka drużyna w poniedziałek podejmie na własnym boisku katowicki GKS. Jesienią Korona wygrała na Górnym Śląsku (2:1), ale podczas przedmeczowej konferencji prasowej trener komplementował najbliższego przeciwnika.

- To rywal bardzo wymagający, grający dobrą piłkę i jest groźny dla każdego. To pokazał jesienny mecz, w którym wygraliśmy, ale przeżywaliśmy ciężkie chwile. Ten zespół okrzepł i dobrze czuje się w Ekstraklasie. Zakładamy, że będzie to dla nas bardzo trudne spotkanie - przestrzegał doświadczony szkoleniowiec.

Relacja live i wynik na żywo meczu Korona Kielce - GKS Katowice. Początek o godzinie 19:00.

