Gdzie obejrzeć mecze o finał Ligi Europy i Ligi Konferencji?

W zeszłym tygodniu rozegrano pierwsze mecze półfinałowe europejskich pucharów, które przyniosły wiele emocji i zaskakujących rozstrzygnięć. W Lidze Europy mierzyły się ze sobą Athletic Bilbao z Manchesterem United oraz Tottenham Hotspur z Bodo/Glimt. Obie angielskie drużyny zrobiły duży krok w kierunku awansu do finału. Zespół prowadzony przez Rubena Amorima rozbił na wyjeździe ekipę z Kraju Basków aż 3:0. Dwa gole zdobył Bruno Fernandes, a jedno trafienie dołożył Casemiro. Co więcej, Athletic będzie musiał radzić sobie w rewanżu bez kluczowego obrońcy, Daniego Viviana, który obejrzał czerwoną kartkę w pierwszym spotkaniu. Drugi mecz odbędzie się na Old Trafford, co dodatkowo wzmacnia położenie "Czerwonych Diabłów".

ZOBACZ TAKŻE: Pogromcy polskich klubów już prawie w finale! Osiem goli w dwóch meczach (WIDEO)

W drugim półfinale Tottenham pokonał na własnym obiekcie Bodo/Glimt 3:1, kontrolując przebieg spotkania przez niemal cały mecz. Bramki dla gospodarzy zdobyli Brennan Johnson, James Maddison oraz Dominic Solanke. Norwegowie odpowiedzieli jednym trafieniem autorstwa Ulrika Saltnesa. Choć wynik nie daje im dużych szans, gol zdobyty na wyjeździe pozostawił cień nadziei. Rewanż zostanie rozegrany na ich terenie, który potrafi być bardzo wymagający - przekonała się o tym m.in. Jagiellonia Białystok, odpadając tam z eliminacji Ligi Mistrzów w tym sezonie.

W Lidze Konferencji sytuacja ułożyła się nieco inaczej. Chelsea - jeden z głównych kandydatów do triumfu i pogromca warszawskiej Legii - rozbiła Djurgardens IF 4:1 na szwedzkiej ziemi. Dwa gole zdobył Nicolas Jackson, a po jednym dołożyli Jadon Sancho i Noni Madueke. Gospodarze odpowiedzieli trafieniem 18-letniego Isaka Alemayehu Mulugety. Przed Szwedami stoi teraz niemal niemożliwe zadanie - odrobić pokaźne straty na Stamford Bridge.

Drugie starcie półfinałowe LK odbyło się w Sewilli, gdzie Real Betis, który w poprzedniej rundzie wyeliminował Jagiellonię, podejmował Fiorentinę. Gospodarze wygrali 2:1 po trafieniach Abde Ezzalzouliego i Antonego. Jedyną odpowiedzią ze strony włoskiego zespołu był gol Luci Ranierego. Chociaż Betis ma jednobramkową przewagę, to rewanż we Florencji zapowiada się pasjonująco - Fiorentina nie zaznała tam porażki od lutego i z pewnością powalczy o odwrócenie losów dwumeczu.

Półfinały Ligi Europy i Ligi Konferencji - rewanże. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Wszystkie mecze rewanżowe półfinałów Ligi Europy i Ligi Konferencji odbędą się 8 maja.

Plan transmisji:

Studio, godz. 20:00 (Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)

Liga Europy:

Athletic Bilbao - Manchester United, godz. 20:50 (Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)

Tottenham - Bodo/Glimt, godz. 20:50 (Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go)

Liga Konferencji:

Real Betis - Fiorentina, godz. 20:50 (Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go)

Djurgardens IF - Chelsea FC, godz. 20:50 (Polsat Sport Premium 4, Polsat Box Go)

Magazyn Ligi Europy i Ligi Konferencji, godz. 23:55 (Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)