Siatkarze z Zawiercia w arcytrudnej sytuacji! Nikt wcześniej tego nie dokonał

Siatkarze Bogdanki LUK Lublin prowadzą z Aluron CMC Wartą Zawiercie 2–0 w finale PlusLigi. Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw. Kibice Jurajskich Rycerzy zastanawiają się, czy ich ulubieńcy zdołają wybrnąć z fatalnej sytuacji. Jeśli im się to uda, dokonają historycznego wyczynu - w PlusLidze nie zdarzyło się jeszcze, by drużyna, która przegrała dwa pierwsze starcia, zdołała odwrócić losy finałowych zmagań.