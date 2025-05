Szczere wyznanie Wrony. "Miłość łamie serce, ale można kochać ją dalej"

Już tylko jedno starcie dzieli siatkarzy PGE Projektu Warszawa od podium mistrzostw Polski. Po niedzielnej wiktorii 3:1 nad JSW Jastrzębskim Węglem podopieczni Piotra Grabana w zmaganiach do trzech zwycięstw prowadzą już 2:0.

- Mamy jeszcze jeden krok do zrobienia, ale jest niewiadoma, bo może to był mój ostatni mecz na Torwarze, może nie... Zobaczymy. Cieszę się jednak, że wygraliśmy, prowadzimy 2:0, ale myślę, że w Jastrzębiu czeka nas trudne spotkanie i ciężki bój. Jesteśmy zadowoleni po dziś, ale ja będę szczęśliwy, gdy na szyjach będziemy mieć medale - powiedział dla Polsatu Sport kapitan stołecznej ekipy, Andrzej Wrona, który po sezonie zakończy karierę.

Ostatni czas nie był łatwy dla Wrony i Projektu. Najpierw warszawianie nie zdołali awansować do Final Four Ligi Mistrzów, a następnie odpadli w półfinale PlusLigi po porażce z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Wrona nie krył rozczarowania takim obrotem spraw w sobotnim wydaniu magazynu #7Strefa, a po niedzielnej potyczce z Jastrzębskim ponownie nawiązał do tamtych wydarzeń.

- Przez te 24 godziny za dużo się nie zmieniło i ten wynik też raczej tego nie zmienia, bo myślę, że wszyscy mieliśmy inne marzenia, jeżeli chodzi o ten sezon i przez to, że byliśmy ich tak blisko, to boli jeszcze bardziej. Z miłością jednak tak jest, że łamie serce, ale można kochać ją dalej, lecz blizna zostanie na zawsze i na zawsze będę miał w pamięci ten półfinał z Zawierciem, ale mam nadzieję, że osłodzimy sobie to brązowym medalem - przyznał środkowy.

Wrona odniósł się również do sukcesu Joanny Wołosz, która ze swoim zespołem - A. Carraro Imoco Conegliano - po raz trzeci sięgnęła po triumf w Lidze Mistrzyń.

- Joanna Wołosz to jest osoba, która w swojej kolekcji nie ma brązowych medali, a zdobywa tylko złote krążki i puchary. Asia, ty wiesz, że ja ci serdecznie gratuluję, ale ta dominacja robi się już nudna. Asia jest legendą żeńskiej siatkówki - zakończył.

Trzecie starcie o brązowy medal PlusLigi między Projektem a Jastrzębskim odbędzie się w środę 7 maja Tym razem gospodarzem będzie zespół prowadzony przez Marcelo Mendeza.

