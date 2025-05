Wielka dramaturgia w meczu Jetsów! Zaważyły dwie sekundy

Jets to najlepsza drużyna sezonu zasadniczego, ale dwie minuty przed końcem niedzielnego spotkania na własnym terenie wszystko wskazywało na to, że sezon kanadyjskiego klubu się zakończy. Blues prowadzili 3:1 i wydawało się, że nie wypuszczą już z rąk zwycięstwa w meczu decydującym o awansie.

Gospodarze wycofali jednak bramkarza i rzucili wszystkie siły do ataku. Minutę i 56 sekund przed końcową syreną Rosjanin Władysław Namiestnikow zmniejszył stratę, a do remisu "rzutem na taśmę" doprowadził Cole Perfetti. Zegar pokazywał wówczas 2,2 sekundy do zakończenia trzeciej tercji.

Konieczna okazała się dogrywka, której pierwsza część nie przyniosła rozstrzygnięcia. Dopiero w 17. minucie drugiej wynik ustalił Adam Lowry.

- To nie był najpiękniejszy gol, ale nie mam nic przeciwko. O tym się marzy - zdobycie bramki w dogrywce w siódmym meczu play off. To niesamowite - cieszył się strzelec.

Na dramaturgię wskazuje statystyka mówiąc o długości meczów numer siedem w play off. W historii NHL tylko dwa razy na takim etapie grano dłużej. Co więcej, nigdy wcześniej do wyrównania w takim decydującym o awansie meczu nie doszło tak późno.

Rywalizację w półfinale Konferencji Zachodniej Jets rozpoczną w środę w Winnipeg, a rywalem będzie ekipa Dallas Stars. W drugiej parze Vegas Golden Knights zmierzą się z Edmonton Oilers.

Na Wschodzie o awans do finału Konferencji powalczą broniący Pucharu Stanleya Florida Panthers z Toronto Maple Leafs oraz Washington Capitals z Carolina Hurricanes.

GM, PAP