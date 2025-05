Zapadł wyrok w głośnej sprawie. Chodzi o groźby w stronę polskich siatkarek

Siatkarki BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała w grudniu 2023 roku sensacyjnie przegrały z UNI Opole w meczu Tauron Ligi. Po tym spotkaniu obrzydliwą wiadomość od agresywnego kibica otrzymała Paulina Damaske.

Teraz sprawa znalazła finał. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej uznał autora wpisu za winnego i wymierzył mu między innymi karę dwóch lat prac społecznych, zakazując mu jednocześnie kontaktu i zbliżania się do pokrzywdzonych zawodniczek.

"Niech ten wyrok będzie przestrogą dla wszystkich «anonimowych», pełnych «odwagi» internautów, którzy czują się bezkarni przed swoimi klawiaturami. Pamiętajcie, to co napiszecie, może do Was wrócić ze spotęgowaną siłą!" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu zespołu z Bielska-Białej.