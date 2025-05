Cristiano Ronaldo nie krył wzruszenia. Syn idzie w jego ślady

Ronaldo Jr. wchodzi na piłkarską światową scenę z przytupem. We wtorkowe przedpołudnie Portugalska Federacja Piłkarska (FPF) ogłosiła powołania do kadry U-15 na Turniej im. Vlatko Markovicia w Chorwacji. Wśród osiemnastu wyróżnionych młodych zawodników znalazł się właśnie syn legendarnego CR7, co natychmiast odbiło się szerokim echem w światowych mediach.

14-latek na co dzień trenuje w młodzieżowej drużynie Al-Nassr - klubu, w którym w seniorskiej drużynie występuje jego ojciec. W barwach saudyjskiej akademii Cristiano Junior w tym sezonie zaliczył 15 spotkań, zdobywając osiem bramek. To efekt nie tylko ciężkiej pracy, ale i intensywnego dziedzictwa - od najmłodszych lat szkolił się w akademiach Realu Madryt, Juventusu i Manchesteru United, podążając dokładnie śladami ojca.

Młody Portugalczyk będzie miał okazję reprezentować swój kraj w starciach z Japonią, Grecją i Anglią, które zaplanowano między 13 a 16 maja. Na zakończenie turnieju - 18 maja - jego drużyna zmierzy się z jeszcze nieznanym rywalem.

- Jestem z ciebie dumny, synu - napisał Ronaldo w mediach społecznościowych, publikując zdjęcie młodego zawodnika w narodowych barwach.