Czekała na to 19 miesięcy! Piękny moment dla mistrzyni wielkoszlemowej

Petra Kvitova zwyciężyła pierwszy mecz od powrotu na światowe korty. Czeszka - ze względu na narodziny syna - pauzowała 17 miesięcy, a do gry wróciła w lutym tego roku. We wtorek pokonała Irinę-Camelię Begu i awansowała do drugiej rundy prestiżowego turnieju w Rzymie.