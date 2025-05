FC Barcelona odpadła! Wielkie emocje w końcówce

Piąte spotkanie było niezwykle wyrównane i rozstrzygnęło się w samej końcówce. Rzut na wagę awansu miał Kevin Punter, ale spudłował. To oznaczało, że AS Monaco wygrał 85:84 i zameldowało się w Final Four. Najwięcej punktów zdobyła gwiazda Francuzów Mike James (20).

Nieco później do gry ruszyli koszykarze Panathinaikosu i Anadolu Efes Stambuł. Obrońcy tytułu przegrywali tylko raz (2:3), a następnie stopniowo powiększali przewagę. Ostatecznie Grecy wygrali 75:67 i awansowali do Final Four. 28 punktów dla zwycięzców zdobył Cedi Osman, czyli były gracz... Anadolu Efes.



Turnieju finałowy (Final Four) w tym roku po raz pierwszy w historii odbędzie się w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich (23-25 maja). Wcześniej awans do Final Four wywalczyły Olympiakos oraz Fenerbahce.



Wyniki wtorkowych meczów:

AS Monaco - FC Barcelona 85:84 (15:19, 30:20, 20:23, 20:22)

Stan rywalizacji (do trzech zwycięstw): 3-2 dla AS Monaco.



Panathinaikos AKTOR Ateny - Anadolu Efes Stambuł 75:67 (18:10, 23:20, 12:16, 22:21)

Stan rywalizacji (do trzech zwycięstw): 3-2 dla Panathinaikosu.



Mecze Euroligi można oglądać na sportowych antenach Polsatu.