Guido Betti na Europejskim Kongresie Sportu i Turystyki: To doskonała przestrzeń do rozmowy o przyszłości sportu

Europejski Kongres Sportu i Turystyki to jedno z najważniejszych wydarzeń w regionie, łączące świat sportu, turystyki oraz instytucji publicznych. W dniach 6-7 maja Zakopane ponownie stało się areną wymiany doświadczeń i idei pomiędzy liderami branży. Wśród zaproszonych gości znalazł się m.in. Guido Betti - Dyrektor Generalny Volleyball World - który podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat roli Polski w globalnym rozwoju siatkówki oraz możliwości organizacyjnych kraju w kontekście przyszłych wielkich imprez sportowych.

Podczas Kongresu w Zakopanem Dyrektor Generalny Volleyball World, nie szczędził Polsce słów uznania. W swojej wypowiedzi podkreślił, że nasz kraj od lat jest jednym z filarów światowej siatkówki - zarówno pod względem sportowym, jak i organizacyjnym.

- Polska to kraj, w którym siatkówka jest jednym z najważniejszych sportów. Macie pasjonujących się nią kibiców, znakomitą infrastrukturę i doświadczenie w organizacji największych wydarzeń. Zarówno federacja, jak i wszystkie zaangażowane podmioty - od wolontariuszy po partnerów - dokładają wszelkich starań, aby każdy turniej był przygotowany perfekcyjnie. Wasz sukces przy organizacji mistrzostw świata w 2014 roku pokazał, że potraficie zorganizować wydarzenia na najwyższym poziomie. To, w połączeniu z siatkarskim dziedzictwem Polski, czyni was naturalnym kandydatem do organizacji imprez o światowym znaczeniu - w tym igrzysk olimpijskich.

W kolejnym wystąpieniu Betti zwrócił uwagę na wartość kongresów takich jak ten w Zakopanem - miejsc, gdzie sport spotyka się z turystyką, a wspólne inicjatywy mogą rodzić wielkie idee. Jego zdaniem Polska ma realne szanse na ubieganie się o organizację igrzysk olimpijskich, pod warunkiem, że zostanie spełnionych kilka kluczowych warunków.

– Ten kongres to doskonała przestrzeń do rozmowy o przyszłości sportu, zwłaszcza w kontekście tak ważnych wydarzeń jak igrzyska olimpijskie. Wasze aspiracje są w pełni uzasadnione, ale aby marzenie o igrzyskach w Polsce stało się rzeczywistością, kluczowa jest narodowa jedność wokół tej idei. Musicie wspólnie, jako kraj, pokazać światu, że jesteście gotowi nie tylko technicznie, ale także kulturowo. Igrzyska w Polsce mogą wnieść coś nowego do idei olimpizmu - świeżość, autentyczność i pasję.

