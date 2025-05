Jakub Bednaruk staje w obronie Warty Zawiercia. "Te zasady trudno obejść"

Przypomnijmy - Grozer trafił do Zawiercia na mocy transferu medycznego. Wszystko ze względu na kontuzję podstawowego atakującego Warty, Karola Butryna. Dla Grozera to powrót do PlusLigi po wieloletniej przerwie - w latach 2010-2012 bronił barw Asseco Resovii Rzeszów.

Transfer legendarnego niemieckiego bombardiera wywołał niemałe poruszenie w siatkarskim światku. Wielu uważa, że to niesprawiedliwe, by w finale móc dokonać takiego ruchu, zwłaszcza, że w pełni sił zdaje się być drugi nominalny atakujący Warty - Kyle Ensing. Innego zdania jest z kolei ekspert Polsatu Sport, Jakub Bednaruk, który stanął w obronie prezesa klubu z Zawiercia.

- Będę bronił zasad transferu medycznego, na których przyszedł Grozer. Te przepisy są bardzo restrykcyjne i zespoły mogą dostać koło ratunkowe. Cały transfer medyczny jest słuszny, jest pomocą. Kwestia tylko, jak go opisać. Przypominam, że trzeba zagrać 75% meczów. To jest bardzo dużo i te zasady trudno obejść - skomentował Bednaruk w programie Polsat SiatCast.

To nie pierwszy transfer medyczny w naszej lidze w tym sezonie. Warto przypomnieć, że po zakończeniu sezonu PlusLigi przez Asseco Resovię Rzeszów, barwy klubowe na kilka meczów zmienił Jakub Bucki, dołączając do ekipy ChKS Chełm, występującej w PLS 1. Lidze. To z kolei już nie spodobało się naszemu ekspertowi.

- Przepisy transferu medycznego ewoluują od wielu lat. Jeżeli miałbym coś zmienić w przepisach, to zmieniłbym ten z przypadkiem Buckiego. Ciężko mi sobie to wytłumaczyć, jak zawodnik kończy PlusLigę i zmienia klase rozgrywkową. 1 liga jest pod patronatem PlusLigi i to jest ta sama organizacja - powiedział Bednaruk.

Trzeci mecz finałowy Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin odbędzie się w środę 7 maja. Transmisja od 20:30 w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Studio przedmeczowe rozpocznie się o 20:00.