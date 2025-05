Jannik Sinner mocno przed turniejem w Rzymie. "Mam niskie oczekiwania"

W marcu zeszłego roku Jannik Sinner został przyłapany na dopingu. W jego organizmie wykryto śladowe ilości klostebolu, lecz Włoch utrzymywał, że przyjął substancję nieświadomie.

Prawie rok po całym zajściu zawiesić lidera rankingu ATP zdecydowała się Światowa Agencja Antydopingowa (WADA). Wykluczenie Sinnera z rozgrywek przypadło na dni od 9 lutego do 4 maja.

Mimo dyskwalifikacji, która zakończyła się tuż przed rozpoczęciem turnieju w Rzymie, 23-latek nie dał się zepchnąć z fotela lidera światowego notowania. Oznacza to, że w najbliższym turnieju będzie "jedynką". Mimo to, tenisista przyznał, że nie ma wielkich oczekiwań wobec siebie.

- Muszę powiedzieć, że mam niskie oczekiwania co do tego turnieju. Byłem poza grą przez tak długi czas i nie mam żadnych informacji zwrotnych na temat tego, jak będę grał - zaskoczył Sinner na konferencji prasowej.

Jak sam przyznał, jego celem jest wygrać pierwsze spotkanie.

Nie jestem tu po to, by kogokolwiek pokonać, ale by spróbować przebrnąć przez pierwszą rundę, a potem zobaczyć, co może się wydarzyć. Trudno jest mi rozpocząć nowy turniej i zapoznać się z jego rytmem. Ale jestem bardzo spokojny, dobrze czuję się fizycznie i psychicznie - dodał Włoch.

ATP w Rzymie rozpocznie się 7 maja.