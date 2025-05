Marian Kmita o Europejskim Kongresie Sportu i Turystyki: Ta edycja ma charakter międzynarodowy

Podczas Trzeciego Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki w Zakopanem nie zabrakło gości najwyższej rangi. Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat, Marian Kmita, podkreślił, jak istotne znaczenie ma obecność międzynarodowych postaci sportowego świata dla jakości i poziomu prowadzonej dyskusji.

- Warto zaznaczyć, że ta edycja Kongresu ma charakter międzynarodowy. Spotkaliśmy tu Guido Bettiego, dziś związanego z Volleyball World, a wcześniej jednego z najważniejszych działaczy FIVB. Obecny jest też Kamil Nowak z FIBA - to pokazuje, że również koszykówka jest tu reprezentowana na wysokim szczeblu. Nie brakuje prezesów polskich związków sportowych. Liczę na to, że ta rozmowa nie skończy się tylko na teoretycznym ścieraniu się poglądów. Oczywiście, żałuję, że nie dojdzie tu do podpisania strategii, o której się wcześniej mówiło, ale traktowałbym to raczej symbolicznie. Najważniejsze, że nad tym dokumentem intensywnie pracujemy - a czy podpiszemy go za tydzień, czy dwa, nie ma aż takiego znaczenia. Kluczowe jest, by całe środowisko sportowe w Polsce go zaakceptowało i później rzeczywiście wdrażało jego zapisy - stwierdził.

ZOBACZ TAKŻE: Świderski o Europejskim Kongresie Sportu i Turystyki: Takie spotkania mają wpływ na rozwój polskiego sportu

Wiceprezes PKOl zwrócił także uwagę na wartość, jaką niesie szeroka i zróżnicowana reprezentacja środowisk obecnych na Kongresie. Jego zdaniem, różnice w opiniach nie są przeszkodą, lecz wręcz warunkiem uczciwej i potrzebnej debaty.

- To, że spotykają się tu przedstawiciele różnych środowisk, daje szansę na dyskusję prowadzoną na równych zasadach, z wzajemnym szacunkiem, mimo różnic w poglądach. Wiadomo, że nie wszyscy muszą się ze sobą zgadzać - i dobrze, bo gdyby tak było, można by się zacząć niepokoić. Naturalne jest to, że mamy różne spojrzenia na sprawy sportu. Właśnie dlatego trzeba rozmawiać, analizować i planować działania. Część z tych decyzji wymaga czasu i nie może być podejmowana pochopnie. To proces - dodał.

Na zakończenie Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat zaznaczył, że wydarzenie w Zakopanem zyskuje na znaczeniu z każdą edycją, a wysoka frekwencja to wyraźny sygnał, że potrzeba rozmowy o przyszłości polskiego sportu jest realna i pilna.

- Cieszy mnie fakt, że ten Kongres na dobre wpisał się już w kalendarz dużych wydarzeń poświęconych polskiemu sportowi. Tych kilkadziesiąt paneli dotyka naprawdę wielu ważnych kwestii, co tylko pokazuje, jak rozległe i różnorodne jest to środowisko. Ogromnie cieszy też frekwencja - przyjechało tu ponad tysiąc uczestników, co świadczy o tym, że to wydarzenie stało się jednym z ważniejszych punktów w dyskusji o kierunkach rozwoju polskiego sportu - zakończył.

Głównym Partnerem Medialnym Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki jest Polsat Sport.

Transmisja Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki we wtorek i środę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport 2, na Polsatsport.pl i online w Polsat Box Go.

Polsat Sport