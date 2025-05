Sensacja była blisko! Polka postraszyła gwiazdę światowego tenisa

Maja Chwalińska przegrała z Marią Sakkari 6:3, 3:6, 1:6 w finale kwalifikacji do turnieju WTA w Rzymie. Polka była blisko sprawienia sensacji, ale ostatecznie po ponad dwóch godzinach walki to Greczynka mogła cieszyć się z awansu do drabinki głównej.