Świderski o Europejskim Kongresie Sportu i Turystyki: Takie spotkania mają wpływ na rozwój polskiego sportu

Europejski Kongres Sportu i Turystyki w ostatnich latach był miejscem, w którym swoimi doświadczeniami mogły wymieniać się najważniejsze postaci świata sportu, turystyki i administracji publicznej. Podczas dwóch poprzednich edycji nie zabrakło merytorycznych rozmów i konstruktywnych dyskusji.

Tak jest również tym razem. Wydarzenie w dniach 6-7 maja odbywa się w Zakopanem, a Polsat Sport po raz kolejny jest Głównym Partnerem Medialnym imprezy. Jednym z obecnych podczas eventu jest prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Sebastian Świderski.

- Takie spotkania mają doprowadzić do rozwoju polskiego sportu. Są jak najbardziej wskazane i nie tylko dlatego, że możemy się wszyscy spotkać, ale przyjechali tu ludzie z różnych środowisk i płaszczyzn - biznesu, sportu czy polityki. Nie jest tylko tak, że wszyscy mają jedną myśl. Wymienianych jest wiele różnych zdań. Szukamy tych dobrych rozwiązań dla polskiego sportu. Dziś mówimy, że chcemy organizować igrzyska olimpijskie i jak najbardziej podpisuję się pod tym, natomiast, żeby to zrobić i liczyć na dużą liczbę medali, już dzisiaj musimy zacząć szkolić i przygotowywać młodzież do tego wielkiego wydarzenia - wyjaśnia dla Polsatu Sport Świderski.

Prezes polskiej federacji siatkarskiej tłumaczy również, w jaki sposób możemy zachęcić dzieci do uprawiania sportu.

- Można na to wpłynąć poprzez różnego rodzaju programy. Akurat w siatkówce są Siatkarskie Ośrodki Szkolne - praktycznie w każdym województwie mamy placówki, gdzie trenerzy wyszukują te najbardziej utalentowane dzieciaki. Nieważne, czy to jest małe czy duże miasto - chcemy pomagać innym, ale to też trzeba zacząć robić już dużo, dużo wcześniej, bo według mnie już w latach przedszkolnych powinniśmy rozpoczynać tę edukację dzieci, ale i rodziców - zaznacza.

Sytuacja nie ma się jednak najlepiej. Świderski zauważa problem wśród młodzieży.

- To wszystko pokazuje, że każdy ma szansę, zaczynając przysłowiowo od "świetlicy", zostać reprezentantem kraju i zdobywać medale mistrzostw Europy, świata czy igrzysk olimpijskich. Należy to jak najbardziej wspierać i propagować, bo wydaje mi się, że dzisiaj naszym największym problemem jest to, że młodzież za mało czasu spędza uprawiając jakikolwiek sport. Widać to zresztą po wynikach badań otyłości wśród dzieci, że troszeczkę zapuściliśmy się w tym aspekcie jako także rodzice i powinniśmy wrócić do tego, żeby promować sport i pomagać rozwijać się dzieciom, ponieważ to jest początek tego, żeby później nasze reprezentacje odnosiły sukcesy - mówi prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

W ostatnich latach to właśnie siatkówka jest motorem napędowym polskiego sportu drużynowego. W tej dyscyplinie odnosimy największe sukcesy na arenach międzynarodowych.

- Cieszymy się, że na Kongresie dużo mówi się o siatkówce. Nie chcę mówić, że wyznaczamy trendy, ale przede wszystkim ostatnie wyniki naszych reprezentacji pokazują, że rośniemy i nawet trochę zapomniana żeńska drużyna narodowa też odbudowuje się i walczy z najlepszymi, więc te sukcesy napędzają nas i naszą pracę, a kibice, którzy obecni są na trybunach, pokazują, że ta dyscyplina ciągle jest w ich sercach i jest topowym sportem, na który przychodzi się całymi rodzinami - przyznaje Świderski.

