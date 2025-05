Siatkarskie legendy wracają na parkiet! Wyjątkowy mecz już niebawem

Do wydarzenia dojdzie w piątek 23 maja na Torwarze. To wtedy odbędzie się pożegnalny mecz Andrzeja Wrony. Sam zainteresowany zdradził nieco szczegółów tej imprezy za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Chcesz zobaczyć jak Asia Wołosz wystawia pajpa do Michała Kubiaka? Jak Bartosz Kurek próbuje złamać linię przyjęcia AZS-u Częstochowa - Gierczyński/Gacek/Wika? Jak Damian Wojtaszek obija potrójny blok Zagumny/Szczerbaniuk/Murek? Chcesz po raz ostatni zobaczyć mnie na boisku i z przytupem zamknąć ten piękny okres mojego życia? To nie może zabraknąć cię na Torwarze 23.05, gdzie wspólnie z PGE Projekt Warszawa organizujemy to wyjątkowe wydarzenie pełne gwiazd polskiej i światowej siatkówki. Tym bardziej, że cały dochód z biletów idzie na Fundację Herosi" - napisał środkowy.

W sprzedaży są już bilety na to wydarzenie.

36-letni Wrona to jeden z najbardziej utytułowanych polskich siatkarzy w XXI wieku. W 2014 roku sięgnął z reprezentacją Polski po mistrzostwo świata, natomiast pięć lat później zdobył brązowy medal Ligi Narodów. Na koncie posiada mistrzostwo Polski, które w 2014 roku zdobył z PGE Skrą Bełchatów. Do tego dwukrotnie sięgnął po Puchar Polski oraz szereg innych medali. W 2024 roku wygrał Puchar Challenge jako siatkarz Projektu Warszawa.

W swojej karierze Wrona występował w takich klubach jak AZS Częstochowa, Delecta Bydgoszcz, PGE Skra Bełchatów i PGE Projekt Warszawa.

