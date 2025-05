Wygrał pięć etapów Tour de France. Niespodziewanie zakończył karierę

- Moje dwa ostatnie sezony, zwłaszcza druga połowa 2024 roku, poważnie nadszarpnęły moje relacje z tą dyscypliną sportu - oświadczył 30-letni Ewan.

- W ciągu 11-letniej kariery osiągnąłem więcej, niż mogłem sobie wyobrazić, ale to, co kiedyś znaczyło dla mnie wszystko, dziś nie ma już takiego znaczenia. Uczucie, jakiego doznawałem przekaraczając jako pierwszy linię mety, którego szukałem przez wszystkie lata, znikało szybciej niż kiedykolwiek wcześniej - dodał.

Specjalizujący się w sprincie Ewan odniósł w karierze 65 zwycięstw. Oprócz pięciu etapów Tour de France, wygrał pięć w Giro d'Italia, jeden we Vuelta a Espana, aż dziewięć w Tour Down Under w Australii, a także jeden w Tour de Pologne, w 2017 roku w Zabrzu.

Ścigał się w barwach ekip z Australii i Belgii, a od kilku miesięcy był kolegą Michała Kwiatkowskiego w brytyjskiej drużynie Ineos Grenadiers. W kwietniu wygrał etap w wyścigu Dookoła Kraju Basków.