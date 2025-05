Andrzej Duda zabrał głos w sprawie igrzysk olimpijskich w Polsce. "Plan jest ambitny"

W tym roku odbywa się III Europejski Kongres Sportu i Turystyki. Warto przypomnieć, że podczas drugiej edycji tego Kongresu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda ogłosił, że Polska ubiega się o organizację letnich igrzysk olimpijskich.

- Chcę ogłosić, po konsultacjach z szefostwem PKOL-u oraz rządem, że jest naszą ambicją, aby rozpocząć starania o organizację letnich igrzysk olimpijskich w 2036 roku. Rozwój naszego kraju następuje bardzo dynamicznie. Mam nadzieję, że okres 13 lat będzie dla nas wystarczający - mówił wtedy prezydent.

Podczas trzeciej edycji Kongresu Prezydent RP Andrzej Duda jest Patronem Honorowym.

- Gratulowałem organizatorom, że udało im się po raz trzeci doprowadzić do tego, że Kongres się odbywa. Cieszę się ogromnie, że cały czas to wydarzenie trwa pod hasłem organizacji przez Polskę letnich igrzysk olimpijskich, czyli największego sportowego wydarzenia, jakie jest na świecie. Plan jest ambitny, ale tak jak powiedziałem w swoim wystąpieniu otwierającym ten Kongres: realizowaliśmy już zadania o mniejsze skali, z jednej strony pokazując, że mamy możliwości organizacyjne, ale z drugiej strony w jakimś sensie przygotowując się do tego, by stopniowo organizować coraz większe wydarzenia. Począwszy od Euro 2012, poprzez siatkarskie mistrzostwa w 2014, a kończąc na Igrzyskach Europejskich. Jesteśmy w stanie organizować w naszym kraju wielkie wydarzenia - stwierdził prezydent.

III Europejski Kongres Sportu i Turystyki jest świetnym miejscem, by prowadzić dyskusje dotyczące ewentualnej organizacji letnich igrzysk olimpijskich przez Polskę.

- Podczas II Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki mówiłem o 2036 roku, teraz Minister Sportu i Turystyki mówi o 2040. Dobrze, bardzo się cieszę, że cały czas ten pomysł jest kontynuowany. Cały czas mówimy o tym, że ubiegamy się o organizację tych igrzysk. To jest bardzo ważne. To jest ten najbardziej ambitny cel, jaki można sobie postawić. Dobrze, że odbywa się III Europejski Kongres Sportu i Turystyki - to jest miejsce dla dyskusji o przygotowaniu infrastrukturalnym, organizacyjnym, ale także kadrowym. Też o młodzieży, która teraz ma po kilka lat, a w 2040 roku będzie polskimi medalistami, którą trzeba do tego dobrze przygotować i wyszkolić - powiedział prezydent.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat Sport