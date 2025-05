Czołowa libero Tauron Ligi podjęła decyzję! Tam zagra w kolejnym sezonie

Izabela Śliwa (rocznik 1990) swoją przygodę z siatkówką rozpoczęła w swym rodzinnym mieście, w Wiśle Kraków. Później grająca na pozycji libero zawodniczka przeniosła się do Atomu Trefla Sopot. W barwach tej drużyny wywalczyła srebrny medal mistrzostw Polski (2011). Następny sezon rozegrany w zespole KS Murowana Goślina, przyniósł libero srebrny medal pierwszej ligi (2012). Na sezon 2012/13, dołączyła do Chemika Police, z którym zdobyła swoje pierwsze złoto w pierwszej lidze i wywalczyła awans do ówczesnej Orlen Ligi.

Kolejne lata grała w zagranicznych zespołach, takich jak VT Aurubis Hamburg (2013–14) oraz VC Wiesbaden (2014–15). Jednak po dwóch sezonach rozegranych w Niemczech, wróciła do Polski. Polski Cukier Muszynianka Muszyna (2015–16), Tauron Banimex MKS Dąbrowa Górnicza (2016–17), BKS Profi Credit Bielsko-Biała (2017–18), Enea PTPS Piła (2018–19), IŁ Capital Legionovia Legionowo (2019–22), to kolejne drużyny, których barwy reprezentowała.

Izabela Śliwa - siatkarka Moya Radomki Radom Zobacz galerię

Dwa sezony grała w ekipie Energa MKS Kalisz (2022–24), skąd trafiła do Radomia. Od czerwca 2024 roku jest siatkarką Radomki. W minionym sezonie libero wywalczyła z drużyną piąte miejsce w Tauron Lidze, a z przyjęciem pozytywnym 53,54% uplasowała się na drugim miejscu w rankingu przyjmujących.

– Można powiedzieć, że Iza Śliwa to już marka na swojej pozycji. Oficjalne rankingi mówią same za siebie, dlatego cieszymy się, że Iza będzie z nami w kolejnym sezonie. Doświadczenie w Lidze, w meczach o wysoką stawkę na pewno pomoże drużynie. Już w tym zakończonym była bardzo mocną i ważną częścią naszej ekipy, więc w nadchodzących rozgrywkach wierzymy, że będzie to tak samo solidny filar naszej gry – powiedział dyrektor klubu Łukasz Kruk.

Polsat Sport, radomka.com