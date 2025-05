Gdzie obejrzeć El Clasico?

W tym sezonie doszło już do trzech El Clasico. Pierwsze miało miejsce 26 października zeszłego roku. Katalończycy rozbili madrytczyków aż 4:0, a dubletem popisał się Robert Lewandowski.

Na kolejce starcie Barcelony z Realem kibicom przyszło czekać do stycznia tego roku. Wówczas zespoły spotkały się w finale Superpucharu Hiszpanii w Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej. Ponownie lepsza okazała się drużyna Hansiego Flicka, która pokonała "Królewskich" 5:2.



Trzecia konfrontacja odbyła się niedawno, bo 26 kwietnia. Tym razem w finale Pucharu Króla. Znów lepsza okazała się Barcelona, która zwyciężyła 3:2 po dogrywce.



Teraz przed nami czwarta odsłona tej rywalizacji. Zespoły wracają do ligi - na zaledwie cztery kolejki przed końcem sezonu. Fakt, że mecz odbywa się w tak newralgicznym momencie, tylko dodaje mu prestiżu. Zwłaszcza jeśli spojrzy się na tabelę.



W niej prowadzi Barcelona, ale jej przewaga nad drugim w tabeli Realem wynosi cztery punkty. Jeśli madrytczycy pokonają w niedzielę Katalończyków, zniwelują stratę do jednego "oczka".



Lewandowski i spółka mają więc olbrzymią motywację, aby po raz czwarty udowodnić swoją wyższość. Wówczas mieliby bowiem siedem punktów więcej od Realu i znaleźliby się na autostradzie ku mistrzostwu.



Co ważne z punktu widzenia polskich kibiców - zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że zobaczymy na murawie obu naszych rodaków. Trener Flick zapowiedział kilka dni temu, że Szczęsny zachowa miejsce w bramce na najważniejsze mecze sezonu.

- Tek zagra w Lidze Mistrzów i także przeciwko Realowi Madryt - taki jest nasz plan, ale jestem też zadowolony z ter Stegena. Że wrócił i pokazał, że jest na dobrej drodze - wyjaśnił Niemiec.



We wtorkowym spotkaniu z Interem do gry po kontuzji wrócił natomiast Lewandowski. Napastnik pojawił się na murawie w 91. minucie i rozegrał całą dogrywkę. Trudno przewidzieć, czy przeciwko Realowi pojawi się w pierwszej jedenastce, ale wiele wskazuje na to, że dostanie szansę w mniejszym lub większym wymiarze czasowym.

Gdzie obejrzeć El Clasico? Transmisja TV i stream online

Transmisja El Clasico w Eleven Sports 1 od 16:05. Przedmeczowe studio ruszy natomiast już o godzinie 14:00. Mecz i studio można także oglądać w internecie na Polsat Box Go.