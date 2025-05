Hansi Flick zaatakował Szymona Marciniaka. "Powiedziałem mu, co sądzę na ten temat"

We wtorek 6 maja odbyło się rewanżowe starcia w półfinale Ligi Mistrzów pomiędzy Interem Mediolan a Barceloną. Ostatecznie lepsi okazali się piłkarze włoskiego klubu, wygrywając 4:3 po golu w dogrywce i tym samym awansując do finału największego europejskiego pucharu.

ZOBACZ TAKŻE: Co za słowa o Polaku po meczu z Barceloną! "Wchodzi z futryną"

Sędzią głównym tego hitowego spotkania był Szymon Marciniak. Niektóre decyzje polskiego arbitra były kontrowersyjne, o czym nie omieszkał wspomnieć trener "Blaugrany" Hansi Flick podczas pomeczowej konferencji prasowej.

- W sytuacjach, które były 50/50, decyzja zawsze była na korzyść Interu. Tak już jest. Musimy to zaakceptować - taka jest piłka nożna. Jestem dumny z mojego zespołu, bo daliśmy z siebie wszystko. Czasami tak jest, że czuję się niesprawiedliwie, bo uważam, że niektóre decyzje sędziego nie były dla nas najlepsze. Musimy to zaakceptować i dalej pracować w przyszłym sezonie - powiedział na początku Flick.

Następne pytanie, który otrzymał niemiecki szkoleniowiec również dotyczyło Marciniaka. Tym razem trener "Dumy Katalonii" szybko zakończył wypowiedź.

- Nie chcę mówić aż tyle na temat sędziego. Powiedziałem mu, co sądzę na ten temat. To nie jest rozmowa na to miejsce - podsumował Niemiec.

AA, Polsat Sport