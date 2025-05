Jastrzębski Węgiel z brązem, Aluron ze srebrem! Poznaliśmy siatkarskiego mistrza Polski

Mistrzostwa Polski młodzików rozegrano w dniach 3-6 maja w Kielcach. Osiem drużyn, które zakwalifikowały się do turnieju finałowego, podzielono na dwie grupy: Trefl Gdańsk SA, AT Jastrzębski Węgiel, BBTS Włókniarz Bielsko-Biała, KPS Akademia Silesiusa Chełmiec Wałbrzych (grupa A) oraz SUKSS Suwałki, Aluron CMC Kielce/Skarżysko-Kamienna, Enea Energetyk Poznań, KS Wifama Łódź (grupa B). Po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup awansowały do półfinałów.

Zobacz także: Drugie zwycięstwo siatkarzy ChKS! Wygrają ligę na własnym terenie?

W meczach 1/2 finału AT Jastrzębski Węgiel przegrał z Aluron CMC Kielce/Skarżysko-Kamienna 1:2, a Trefl Gdańsk w dwóch setach uporał się z SUKSS Suwałki. Brąz wywalczyli jastrzębianie, którzy ograli rywali z Suwałk 2:0. Takim samym wynikiem zakończył się finał, w którym Trefl wygrał z Aluronem i obronił tytuł wywalczony przed rokiem. Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany przyjmujący Trefla Rafał Pączek.

Decydujące mecze:

2025-05-05: AT Jastrzębski Węgiel – Aluron CMC Kielce/Skarżysko-Kamienna 1:2 (25:23, 16:25, 8:15) /półfinał

2025-05-05: Trefl Gdańsk – SUKSS Suwałki 2:0 (25:20, 25:19) /półfinał

2025-05-06: AT Jastrzębski Węgiel – SUKSS Suwałki 2:0 (25:23, 25:22) /mecz o 3. miejsce

2025-05-06: Trefl Gdańsk – Aluron CMC Kielce/Skarżysko-Kamienna 2:0 (25:16, 25:22) /finał.

Nagrody indywidualne mistrzostw Polski młodzików 2025:

MVP: Rafał Pączek (Trefl Gdańsk SA)

najlepszy rozgrywający: Oliwier Zenio (Trefl Gdańsk SA)

najlepszy atakujący: Jan Woźniak (Aluron CMC Kielce/Skarżysko-Kamienna)

najlepszy blokujący: Kevin Posłuszny (Aluron CMC Kielce/Skarżysko-Kamienna

najlepszy przyjmujący: Łukasz Malek (Trefl Gdańsk SA)

najlepszy libero: Jan Wątroba (AT Jastrzębski Węgiel)

Klasyfikacja końcowa MP młodzików - Kielce 2025:

1. Trefl Gdańsk SA

2. Aluron CMC Kielce/Skarżysko-Kamienna

3. AT Jastrzębski Węgiel

4. SUKSS Suwałki

5. BBTS Włókniarz Bielsko-Biała

6. KS Wifama Łódź

7. KPS Akademia Silesiusa Chełmiec Wałbrzych

8. Enea Energetyk Poznań.

Polsat Sport, PZPS