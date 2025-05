Katarzyna Niewiadoma-Phinney z nagrodą podczas Gali Ambasadorów Sportu i Turystyki. "Ogromne wyróżnienia"

Katarzyna Niewiadoma-Phinney to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich kolarek. Urodzona w Limanowej zawodniczka ma na swoim koncie wiele sukcesów. Podczas swojej kariery zdobywała medale między innymi na mistrzostwach świata i Europy, a także na Igrzyskach Europejskich. W 2024 roku Niewiadoma-Phinney wygrała Tour de France Femmes. Na swoim koncie ma również występy na igrzyskach olimpijskich.

Nic zatem dziwnego, że podczas III Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki postanowiono wyróżnić kolarkę. We wtorek 6 maja odbyła się Gala Ambasadorów Sportu i Turystyki, na której Niewiadoma-Phinney otrzymała nagrodę w kategorii Osobowość Sportu. Polska zawodniczka nie mogła odebrać wyróżnienia, ponieważ obecnie bierze udział w wyścigu Vuelta a Espana. W jej imieniu nagrodę odebrali rodzice: Lucyna i Stanisław.

- Jest to ogromne wyróżnienie. Ona odczuwa to tak samo, bo wszystko już jej przekazaliśmy. Dla nas osobiście to też jest wyjątkowa sytuacja, bo kilka tych nagród było, a to jest bardzo prestiżowe wyróżnienie - powiedział Stanisław Niewiadomy.

Jak rozpoczęła się przygoda polskiej medalistki z kolarstwem?

- Ona bardzo szybko pokochała rower. Mieliśmy w okolicy trochę wyścigów amatorskich i od tego się zaczęło. Dwa-trzy miesiące miała kontakt z klubem i od tego czasu nie było już odwrotu - przyznał ojciec olimpijki.

Warto też przypomnieć, że Niewiadoma-Phinne bardzo chętnie bierze udział w akcjach charytatywnych.

- Jeżeli jest możliwość przekazania czegoś na akcje charytatywne, to robi to chętnie. Jesteśmy z tego dumni. Serce do walki też ma, pokazała to na Tour de France - podsumował Stanisław Niewiadomy.

Polsat Sport