Poznaliśmy siatkarskiego mistrza Włoch! Co za walka w finale

Już po kilku minutach od rozpoczęcia tego spotkania gospodarze zaczęli wychodzić na prowadzenie (9:6). Im dalej w set, tym bardziej rosła przewaga Lube. Świetnie w ataku prezentował się Aleksandar Nikołow. Po drugiej stronie siatki brakowało takiego lidera. Siatkarze Giampaolo Medeiego grali dobrze, mądrze i spokojnie. Wygrali premierową odsłonę 25:21.

W drugim secie zdecydowanie "rosnąć" zaczął lider Trentino, Alessandro Michieletto. Na siatce nawiązała się niezwykle zacięta rywalizacja, choć przez większą część tej partii prowadzili gospodarze. W samej końcówce goście odrobili stratę z 23:20 i to oni jako pierwsi mieli piłkę setową. Nie wykorzystali jej jednak, a gra zaczęła toczyć się na przewagi. Ostatecznie te wojnę nerwów wygrali zawodnicy z Trydentu, a seta skutecznym atakiem zakończył Jan Kozamernik.

Niesieni swoim zwycięstwem, goście dobrze rozpoczęli również trzecią partię. Stratę 4:8 na swoją korzyść (9:8) szybko przekształcili jednak siatkarze Lube. Rywalizacja na chwilę się wyrównała, ale w drugiej części seta dominować znów zaczęło Trentino. Dwie kilkupunktowe serie przesądziły losy tego seta. Siatkarze Fabio Solego byli już o krok od wywalczenia mistrzostwa.

Michieletto i spółka dwoili się i troili, by zakończyć to starcie w czterech setach. Nikołow, Mattia Bottolo i reszta siatkarzy Lube nie zamierzali na to jednak pozwolić. Giovanni Maria Gargiulo mocno postraszył gości na zagrywce, a jego koledzy potrafili sfinalizować akcję. Tym razem przewaga wypracowana na przestrzeni tego seta nie została zmarnowana. Lube wygrało czwartą partię 25:20 i doprowadziło do tie-breaka.

A w nim minimalnie lepiej radzili sobie goście (4:6). W tie-breaku i przy takich emocjach nawet niewielkie prowadzenie może okazać się bezcenne. Tak było też i tym razem. Siatkarze Trentino grali spokojniej i zasłużenie wygrali piątą partię, cały mecz oraz - co najważniejsze - Scudetto.

Najlepszym zawodnikiem rozgrywek, a także tego meczu, został Michieletto. 23-latek zdobył w całym sezonie aż 492 punkty, a tylko w ostatnim spotkaniu finałowym - 22.

To już szóste mistrzostwo w historii klubu z Trydentu. Prócz tego, siatkarze tej drużyny czterokrotnie triumfowali w Lidze Mistrzów, a pięciokrotnie - w Klubowych Mistrzostwach Świata.

Cucine Lube Civitanova - Itas Trentino 2:3 (25:21, 26:28, 17:25, 25:20, 9:15)