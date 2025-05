Siatkarz PGE Projektu Warszawa zaskoczył po zdobyciu medalu. "Niedosyt"

- W tym sezonie lubimy dramaturgię, mecze zakończone tie-breakiem. Co prawda teraz na pewno czujemy niedosyt, ale zawsze lepiej kończyć sezon zwycięstwem. Może dziś się z tego tak bardzo nie cieszymy, ale ten medal docenimy z biegiem czasu - powiedział po spotkaniu gracz Projektu Jan Firlej.

W rywalizacji do trzech zwycięstw drużyna ze stolicy wygrała 3-0. We wcześniejszych spotkaniach pokonała rywali 3:0 (w Jastrzębiu-Zdroju) i 3:1 (w Warszawie).

W inauguracyjnym secie inicjatywa cały czas należała do jastrzębian. Było 9:5, 20:16. Przy wyniku 24:21 zagrywkę zepsuł Tobias Brand. Druga odsłona była zacięta do stanu 15:15. Potem drużynie z Warszawy udało się wypracować przewagę czterech punktów (21:17). Takiej straty jastrzębianie nie byli wstanie odrobić. Punkt kończący set zdobył atakiem ze środka Jurij Semeniuk.

Siatkarze Projektu poszli za ciosem i po kilkudziesięciu minutach objęli prowadzenie w setach. Jastrzębianom udało się doprowadzić do tie-breaka. W nim było 0:4, 1:6, a drużyny zmieniały strony przy wyniku 4:8. Nieoczekiwanie Jastrzębski Węgiel szybko wyszedł na prowadzenie: 9:8, 11:9. Potem jednak punktową serię zanotowali gracze zespołu z Warszawy, którzy doprowadził do wyniku 11:14. Nie wykorzystali oni pierwszej tzw. piłki meczowej. W następnej akcji skutecznym atakiem po prostej popisał się Artur Szalpuk.

MVP meczu wybrano Tobiasa Branda.

W trakcie walki o brązowy medal w Jastrzębskim Węglu nie grał podstawowy libero Jakub Popiwczak. Doznał on kontuzji w drugim meczu półfinału play off. Od tego czasu zastępował go, urodzony w 2006 roku Jakub Jurczyk.

- Wracaliśmy w tym meczu z dalekiej podróży. Co prawda byliśmy lepsi w pierwszej odsłonie, ale dwie kolejne przegraliśmy. W świetnym stylu wygraliśmy czwartego seta. Chcieliśmy dobrze wejść w tie-breaka, ale było inaczej. Na pewno nie jest się w komfortowej sytuacji, gdy w nim przegrywa się 0:4. Udało nam się jednak wrócić do walki. To był istna kolejka górska, dużo się działo. Drobne elementy zaważyły o tym, że nie udało nam się przechylić szali zwycięstwa na naszą stronę - podsumował spotkanie Jurczyk.

To był ostatni w tym sezonie w ekstraklasie dla obu drużyn. Jednak JSW Jastrzębski Węgiel jeszcze weźmie udział w turnieju finałowym Ligi Mistrzów. Odbędzie on się - z udziałem czterech najlepszych drużyn tej edycji - 16-18 maja w Łodzi.

KP, PAP