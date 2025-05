Włoskie media rozpływają się nad grą Interu. "Serce zrobiło różnicę"

Komentatorzy podkreślają, że potrzebne były stalowe nerwy, żeby wytrzymać emocje, jakich dostarczyli piłkarze obu drużyn.

"La Gazzetta dello Sport" w internetowym wydaniu zaznacza, że marzenie Interu trwa. Jak dodaje, w ciągu 120 minut meczu wraz z dogrywką "wszystko się wydarzyło".

Zauważa: "Ci kibice Interu, którzy opuścili stadion w 90 minucie zmęczeni i niepocieszeni, stracili fragment życia, którego nigdy już nie odzyskają. Także za 40 lat ten, kto pozostał do samego końca, będzie pamiętał, jak obejmował się z nieznajomymi na San Siro w majową noc". Gazeta zaznacza, że był to mecz wzlotów i upadków Interu, zakończony triumfem nad Barcą.

"Corriere dello Sport" następująco zwraca się do kibiców: "Szalony, epicki, historyczny, wzruszający; sami wybierzcie przymiotnik, by opisać ten nieskończony Inter". Podkreśla, że czarno-niebiescy wygrali na San Siro "wśród łez, ekstazy i wielkiego wysiłku".

"Barcelona uległa pokonana, a Simone Inzaghi i jego drużyna leci na finał Ligi Mistrzów do Monachium. Serce zrobiło różnicę. Ten mecz pozostanie w historii piłki nożnej" - dodaje dziennik.

"Tuttosport" zatytułowało relację ze stolicy Lombardii "Interminator", łącząc nazwę klubu z filmowym Terminatorem. Wyraża przekonanie, że to jest "rok Interu".

Agencja Ansa pisze o wielkim wyczynie mediolańskiego klubu, a mecz nazywa "eposem włoskiej piłki nożnej". Zwraca również uwagę na to, że było to wydarzenie rekordowe z finansowego punktu widzenia. Na trybunach stadionu San Siro zasiadło 75,5 tysiąca widzów, a wpływy z biletów wyniosły 14,7 miliona euro. To największa suma osiągnięta podczas meczu we Włoszech. Wtorkowe wpływy przekroczyły dotychczas najwyższą kwotę 12,5 mln euro z półfinału Ligi Mistrzów Inter - Milan w 2023 roku.

