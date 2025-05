Za nami III Europejski Kongres Sportu i Turystyki

Pierwsza edycja Kongresu Sportu i Turystyki odbyła się w 2022 roku. Już wtedy założeniem organizatorów tego wydarzenia było stworzenie miejsca, w którym najważniejsze osoby ze świata sportu, turystyki i administracji mogłyby wymieniać się swoimi poglądami i toczyć merytoryczne dyskusje.

Już od drugiej edycji Kongresu jednym z jego głównych tematów jest organizacja letnich igrzysk olimpijskich w Polsce. Nie inaczej było także w tym roku.

- Gratulowałem organizatorom, że udało im się po raz trzeci doprowadzić do tego, że Kongres się odbywa. Cieszę się ogromnie, że cały czas to wydarzenie trwa pod hasłem organizacji przez Polskę letnich igrzysk olimpijskich, czyli największego sportowego wydarzenia, jakie jest na świecie. Plan jest ambitny, ale tak jak powiedziałem w swoim wystąpieniu otwierającym ten Kongres: realizowaliśmy już zadania o mniejsze skali, z jednej strony pokazując, że mamy możliwości organizacyjne, ale z drugiej strony w jakimś sensie przygotowując się do tego, by stopniowo organizować coraz większe wydarzenia. Począwszy od Euro 2012, poprzez siatkarskie mistrzostwa w 2014, a kończąc na Igrzyskach Europejskich. Jesteśmy w stanie organizować w naszym kraju wielkie wydarzenia - stwierdził Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, który był Patronem Honorowym III Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Tegoroczna edycja Kongresu nabrała charakteru międzynarodowego. Może o tym świadczyć obecność w Zakopanem Guido Bettiego - Dyrektor Generalny Volleyball World.

– Ten kongres to doskonała przestrzeń do rozmowy o przyszłości sportu, zwłaszcza w kontekście tak ważnych wydarzeń jak igrzyska olimpijskie. Wasze aspiracje są w pełni uzasadnione, ale aby marzenie o igrzyskach w Polsce stało się rzeczywistością, kluczowa jest narodowa jedność wokół tej idei. Musicie wspólnie, jako kraj, pokazać światu, że jesteście gotowi nie tylko technicznie, ale także kulturowo. Igrzyska w Polsce mogą wnieść coś nowego do idei olimpizmu - świeżość, autentyczność i pasję - powiedział.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Tak jak zapowiadali organizatorzy, na Kongresie pojawili się przedstawiciele różnych dyscyplin sportu. Dzięki temu dyskusja na temat między innymi problemów polskiego sportu mogła być znacznie poszerzona.

- To, że spotykają się tu przedstawiciele różnych środowisk, daje szansę na dyskusję prowadzoną na równych zasadach, z wzajemnym szacunkiem, mimo różnic w poglądach. Wiadomo, że nie wszyscy muszą się ze sobą zgadzać - i dobrze, bo gdyby tak było, można by się zacząć niepokoić. Naturalne jest to, że mamy różne spojrzenia na sprawy sportu. Właśnie dlatego trzeba rozmawiać, analizować i planować działania. Część z tych decyzji wymaga czasu i nie może być podejmowana pochopnie. To proces - stwierdził Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat Marian Kmita.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Podczas majowego wydarzenia w Zakopanem ogłoszono, że w 2026 roku Polska zorganizuje mistrzostwa świata w koszykówce 3x3.

- To najważniejsze zawody w kalendarzu FIBA dla tej dyscypliny. Warszawa to pierwsze duże ogłoszenie, które możemy dziś przekazać - tuż po informacji, że podczas igrzysk olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku zwiększymy liczbę uczestniczących drużyn z ośmiu do dwunastu. To ogromny krok w kierunku dalszego rozwoju koszykówki 3x3, zwłaszcza po udanych debiutach tej dyscypliny w Tokio i Paryżu. Polska odegrała w tym procesie istotną rolę - jako jeden z pionierów. To właśnie polska federacja zaufała temu projektowi, uwierzyła w jego potencjał i zainwestowała w rozwój już na wczesnym etapie. Wspólnie zorganizowaliśmy wiele wydarzeń FIBA, m.in. mistrzostwa świata U-23 w 2023 roku w Lublinie, które przebiegły znakomicie. Dlatego postanowiliśmy powierzyć Polsce organizację najważniejszego turnieju - "klejnotu w koronie" - właśnie w stolicy - ocenił sekretarz generalny FIBA Andreas Zagklis.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Głównym Partnerem Medialnym III Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki był Polsat Sport.

Redakcja