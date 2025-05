Angielskie media bezlitosne dla Kiwiora! Oto, co mu wypominają

Londyńczycy mieli trudne zadanie w stolicy Francji, ponieważ u siebie przegrali 0:1. Nie był to jednak wynik, którego nie dałoby się odrobić, toteż fani Arsenalu liczyli na szczęśliwy obrót wydarzeń. Początek meczu faktycznie toczył się pod dyktando gości, ale to gospodarze w 27. minucie objęli prowadzenie za sprawą Fabiana Ruiza.

W drugiej połowie rzutu karnego dla PSG nie wykorzystał Vitinha, ale w 72. minucie prowadzenie dla mistrzów Francji podwyższył Achraf Hakimi. Akcja miejscowych zaczęła się od niedokładnego podania Kiwiora, co wypominają mu angielscy dziennikarze.

Mimo że odpowiedź Arsenalu była niemal natychmiastowa dzięki trafieniu Bukayo Saki w 76. minucie, to wicelider Premier League nie był w stanie niczego więcej wskórać, ostatecznie żegnając się z Ligą Mistrzów na etapie półfinału.

Po końcowym gwizdku żurnaliści z Anglii ocenili poczynania piłkarzy Arsenalu, w tym Kiwiora.

"W pierwszej połowie zagrał dobrze, ale w drugiej popełnił krytyczny błąd, podając niedokładnie, co spowodowało stratę piłki. A to z kolei doprowadziło do utraty kolejnego gola" - czytamy w relacji "Football London".

"Polak miał problemy z grą jeden na jeden przeciwko takim graczom jak Desire Doue" - to z kolei komentarz pod dresem Kiwiora w "London Evening Standard". Wspomina też o tym "Goal.com", zaznaczając, że "miał trudności w starciach z Doue".

W podobnym tonie napisał "The Guardian".

"Ofensywna trójka PSG uwypukliła brak odpowiedniego tempa w grze Kiwiora, który godnie starał się zastąpić Gabriela, ale nie był nim".

Poszczególne redakcje były krytyczne wobec Kiwiora, ale i pozostałych graczy Arsenalu. Polak otrzymał notę 4/10 od "Goal.com", a najwyższą od "Football London" - 6/10. Przeciętnie ocenił go "The Guardian" - 5/10.

Dla 25-letniego Kiwiora, który w Arsenalu gra od stycznia 2023 roku, był to 23 występ w tym sezonie.

