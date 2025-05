Gala 25-lecia PLS. To będzie wielkie siatkarskie święto!

Gala 25-lecia Polskiej Ligi Siatkówki odbędzie się we wtorek 20 maja w Warszawie. Setki gości będą mieli okazję wrócić do przeszłości, gdy w 2000 roku zakładano PLS, poznać najważniejszych partnerów biznesowych oraz sportowców wspomnianego okresu. Później ogłoszone zostaną wyniki wyborów najlepszej siatkarki oraz siatkarzy ligowego sezonu 2024/25.

– Bardzo się cieszę, że będziemy mogli wspólnie, i na tak dużą skalę, świętować nasze 25-lecie. Gala najlepszej ligowej siatkówki już na stałe wkomponowała się w tradycję naszego środowiska i każdego roku jest okazją do zgromadzenia najlepszych z najlepszych. To także szansa na wyróżnienie naszych partnerów biznesowych, bez których tak dynamiczny rozwój rozgrywek nie byłby możliwy. Dysponujemy w tym momencie wspaniałym potencjałem sportowym, bijemy historyczne rekordy frekwencji i wspólnie robimy wszystko, by nasze mecze były coraz lepszymi, bardziej atrakcyjnymi widowiskami. Serdecznie zapraszam kibiców do śledzenia gali w Polsacie Sport – powiedział prezes PLS Artur Popko. dodaje prezes.

W trakcie Gali 25-lecia, oprócz wyróżnienia najlepszych klubów, trenerów i sportowców ostatniego ćwierćwiecza, ogłoszone zostaną wyniki wyborów kapituły w kategoriach:

Siatkarka sezonu 2024/2025

Siatkarz sezonu 2024/2025

Odkrycie sezonu 2024/2025 TAURON Ligi

Odkrycie sezonu 2024/2025 PlusLigi

Obcokrajowiec sezonu 2024/2025 TAURON Ligi

Obcokrajowiec sezonu 2024/2025 PlusLigi

MVP PLS 1. Ligi sezonu 2024/2025

Trener sezonu 2024/2025

Odkrycie Trenerskie sezonu 2024/2025

Przypomnijmy, że przed rokiem w kategorii siatkarz sezonu zwyciężył Norbert Huber z Jastrzębskiego Węgla, rekordzista ligi pod względem największej liczby bloków w jednym sezonie. Najlepszym obcokrajowcem PlusLigi uznany został jego klubowy kolega - Jean Patry. Siatkarką sezonu Tauron Ligi wybrana została Julia Nowicka z BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała. Zespół pod wodzą Bartłomieja Piekarczyka (odkrycia trenerskiego roku) zdobył wówczas Puchar Polski i brązowe medale mistrzostw Polski. Z kolei trenerem sezonu wybrano szkoleniowca Aluronu CMC Warty Zawiercie Michała Winiarskiego.

W trakcie tegorocznej Gali wręczone zostaną też specjalne Diamenty 25-lecia PLS oraz złote odznaki PLS. Nominowani w poszczególnych kategoriach zostaną ogłoszeni jeszcze przed Galą, triumfatorów poznamy w trakcie święta ligowej siatkówki 20 maja.

RM, Polsat Sport, pusliga.pl