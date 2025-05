Świetna jazda Fabio - plus zdecydowanie lepsza Yamaha - pozwoliły na skuteczne odpieranie ataków Pecco Baganii, podczas gdy po swoje pierwsze zwycięstwo mknął do mety młodszy z Marquezów - Alex. Wyścig na południu Hiszpanii, który miał być wykrzyknikiem w dominacji Marca Marqueza, zakończył się dla zawodnika fabrycznej ekipy Ducati kolejna wywrotką. Co gorsze, wywrotką, której sam Marc nie potrafił wytłumaczyć.

ZOBACZ TAKŻE: Treningowy start Polaka we Włoszech zakończony na podium

Tym bardziej w najbliższy weekend musimy spodziewać się ultra skupienia i determinacji starszego z Marquezów, który podczas poniedziałkowego testu na torze Jerez dominował w tabeli czasów.

Czy Le Mans będzie sprzyjało Francuzom? Niewątpliwie Quartararo i Zarco prezentują dobrą formę, a obie marki japońskie - Yamaha i Honda są bliżej ich europejskich konkurentów. Wszystko wyjaśni się już w ten weekend.

Wszystkie sesje treningowe, kwalifikacje oraz wyścigi na Polsat Sport Premium 2, PolsatSport.pl oraz Polsat Box Go.