Historyczny sukces i wielkie zmiany! Polski klub siatkarski oficjalnie to ogłosił

Trener Cezar Douglas Silva dołączył do zespołu z Częstochowy przed rozpoczęciem sezonu. Szkoleniowcem Norwida miał początkowo zostać Igor Kolaković, ale wybrał on ostatecznie ofertę Halkbanku Ankara. Zastąpił go Silva, który poprowadził siatkarzy tej drużyny do historycznych sukcesów jakimi były awans do play-off PlusLigi i zajęcie 8. miejsca w końcowej klasyfikacji oraz awans do ćwierćfinału Pucharu Polski.

Mimo tych sukcesów, brazylijski trener rozstał się z klubem spod Jasnej Góry. W przyszłym sezonie trenerem Norwida ma zostać Guillermo Falasca.

Leszek Hudziak w Norwidzie Częstochowa pracuje od ponad dziesięciu lat. Zaczynał jako statystyk, później objął funkcję drugiego trenera, a następnie w październiku 2022 roku został pierwszym szkoleniowcem. Pod jego wodzą siatkarze Norwida po raz pierwszy w historii awansowali w 2023 roku do PlusLigi i w roli beniaminka w sezonie 2023/24 zdołali się w niej utrzymać.

W ostatnim sezonie Hudziak pracował w roli asystenta trenera Silvy. Otrzymał propozycję kontynuacji pracy przy seniorskim zespole Norwida w nowej roli, zdecydował się jednak na powrót do korzeni. Skupi się na pracy z siatkarską młodzieżą w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida.