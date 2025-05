Jego transfer wywołał spore kontrowersje! Był gwiazdą w finale PlusLigi

Przypomnijmy - Grozer trafił do Zawiercia na zasadzie transferu medycznego. Wszystko ze względu na kontuzję podstawowego atakującego Warty, Karola Butryna. Dla Grozera to powrót do PlusLigi po wieloletniej przerwie - w latach 2010-2012 bronił barw Asseco Resovii Rzeszów.

ZOBACZ TAKŻE: Konsternacja w PlusLidze! Czegoś takiego dawno nie było

Transfer legendarnego niemieckiego bombardiera wywołał niemałe poruszenie w siatkarskim światku. Wielu uważa, że to niesprawiedliwe, by w finale móc dokonać takiego ruchu, zwłaszcza, że w pełni sił zdaje się być drugi nominalny atakujący Warty - Kyle Ensing.

Jak się okazało niemiecki siatkarz był jednym z najważniejszych zawodników podczas trzeciego meczu finału PlusLigi. Warto bowiem przypomnieć, że w środę Aluron CMC Warta Zawiercie wygrała z Bogdanką LUK Lublin, która przed tym spotkanie prowadziła w serii 2:0, tym samym przedłużając walkę o mistrzostwo Polski.

W środę Grozer zdobył w sumie 19 punktów. Jego skuteczność w ataku wyniosła 54 procent. W załączonym materiale wideo prezentujemy jego najlepsze zagrania z tego meczu.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

- Cieszyłem się każdą akcją i zdobytym punktem. Dawałem z siebie tyle, ile tylko mogłem. To było wspaniałe doświadczenie zagrać w tej hali i z tymi kibicami, którzy dopingowali nad od pierwszej do ostatniej piłki - powiedział gwiazdor w rozmowie z Martą Ćwiertniewicz.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Kiedy mecze finałowe PlusLigi?

Czwarty mecz finału odbędzie się 10 maja o godzinie 17:30, a gospodarzem będzie Bogdanka LUK Lublin. Ewentualne piąte starcie zaplanowane jest na 13 maja o godzinie 20:30. W tym meczu jako gospodarze wystąpiliby siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie.

Transmisje meczów finału PlusLigi w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go.

AA, Polsat Sport