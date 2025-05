W bardzo dobrych nastrojach do tego spotkania przystępują zawodnicy londyńskiego zespołu. Warto przypomnieć, że ekipa "The Blues" świetnie zaprezentowała się w pierwszym meczu półfinałowym, w którym grała na wyjeździe. Angielska drużyna wygrała bowiem 4:1 i tym samym znacząco przybliżyła się do finału europejskiego pucharu.

Chociaż Djurgarden prawdopodobnie zakończy zmagania na arenie międzynarodowej na etapie półfinału to i tak jest to bardzo dobry wynik. Zespół ze Szwecji dobrze zaprezentował się w Europie, pokonując w Lidze Konferencji takie ekipy jak Rapid Wiedeń, Panathinaikos czy... Legia Warszawa.

Warto przypomnieć, że ostatni mecz Ligi Konferencji w sezonie 2024/2025, o który w czwartek będą rywalizować Chelsea i Djurgarden, odbędzie się 28 maja we Wrocławiu.

AA, Polsat Sport