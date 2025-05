Ludzie chcą zobaczyć Leona! Wystarczyło XIV sekund

Finał PlusLigi toczy się do trzech wygranych meczów. Rewelacyjnie rozpoczęła go Bogdanka LUK Lublin, która wygrała 3:0 na wyjeździe, a później powtórzyła ten wynik na własnym terenie. Trzecie spotkanie dostarczyło więcej emocji od poprzednich i przyniosło zdecydowanie lepszą grę zawiercian. Jurajscy Rycerze wygrali 3:1 i rywalizacja znów przeniesie się do Lublina, gdzie 10 maja o godzinie 17.30 zostanie rozegrany mecz numer cztery.

Już przed drugim starciem, które rozegrano w Hali Globus imienia Tomasza Wójtowicza, lubelscy kibice popisali się niezwykłym wyczynem. Całą pulę biletów wykupiono wówczas w 26 sekund. Rekord nie do pobicia? Okazało się, że zainteresowanie kolejnym występem Wilfredo Leona i jego kolegów jest tak duże, że bilety na czwarte finałowe spotkanie sprzedały się w... 14 sekund!

🌪️😱 𝗦𝗢𝗟𝗗 𝗢𝗨𝗧 w 𝟭𝟰 𝘀𝗲𝗸𝘂𝗻𝗱.

Nie ma przypadków, są tylko znaki. pic.twitter.com/R8nxSsAFri — Bogdanka LUK Lublin (@LukLublin) May 8, 2025

"Sold out w 14 sekund. Nie ma przypadków, są tylko znaki" – napisał klub w mediach społecznościowych.